Maior fogo de artifício do mundo bate recordes

Recentemente vimos o registro de um recorde preocupante relacionado ao clima, mas hoje queremos focar em algo mais positivo. Um fogo de artifício lançado na cidade do Colorado, nos Estados Unidos, acaba de entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. O projétil construído com 1.270 kg de material explosivo se tornou o maior já lançado no mundo.

Com uma velocidade média de 480 km/h, o artefato atingiu uma altura de aproximadamente 671 metros antes de explodir. O lançamento foi realizado pela Steambot Fireworks, sob a supervisão de Tim Borden.

A marca conquistada pela equipe pode até ser considerada inusitada, mas não chega nem perto de outros exemplos que podemos encontrar no Guinness Book. O livro dos recordes, afinal, está aberto para qualquer um que queira bater um recorde mundial, indo desde “a maior dança de mascotes” até ao “maior cassino do mundo” – que não está localizado em Las Vegas, como muitos podem pensar.

Para quem não sabe, o maior empreendimento de jogos de azar do mundo está em Macau, região autónoma na costa sul da China continental. O local mexe com o imaginário dos apaixonados por apostas, especialmente brasileiros, que em solo nacional só podem apostar em plataformas virtuais. Vários são os sites que elencam bons cassinos disponíveis na internet e felizmente, não faltam opções online, para que os usuários possam escolher os que mais se adequam ao seu perfil.

Recorde veio após falha da equipe

O recorde conquistado por Tim Borden e sua equipe ocorreu apenas após uma tentativa que não deu certo. Um primeiro projétil, um pouco menor, foi lançado ainda em 2019, mas explodiu antes mesmo de deixar o solo.

Agora, com o sucesso na segunda tentativa, Borden falou sobre o peso que saiu de suas costas e comemorou o feito.

“É um grande piano que saiu das minhas costas após a falha”, disse Borden em vídeo após o lançamento. “Todos olharam para mim e falaram ‘o que você vai fazer agora?’ E eu falei: ‘vou voltar’, e eu voltei […] me sinto extasiado”, concluiu.

Anteriormente, o recorde de maior fogo de artifício do mundo havia sido estabelecido em 2018, nos Emirados Árabes.

Recordes inusitados

E conforme mencionado anteriormente, o recorde de maior fogo de artifício do mundo não é, nem de perto, um dos mais peculiares do Guinness Book – que também conta com vários recordes conquistados por brasileiros. Apresentamos alguns deles abaixo, caso você queira tirar a prova.

Maior rotação de pés

Ao que parece o Curupira, figura mítica brasileira, é real – só que ele vive no Reino Unido. Estamos falando, na verdade, do Maxwell Dia, um adolescente britânico que consegue rotacionar os seus dois pés em até 157 graus, conquistando o recorde de “maior rotação de pés”.

Os cílios mais longos do mundo

Outro recorde para lá de inusitado é o de “cílios mais longos do mundo”, que pertence a chinesa Jianxia, que medem nada menos do que 12,4 cm de comprimento.

Maior quantidade de cestas por um coelho

Se você já se questionou se animais podem entrar para o livro dos recordes, a resposta é sim! E aqui temos a marca de “maior número de enterradas de basquete em um minuto por um coelho”. Foram, ao todo, sete enterradas em 60 segundos – um total impressionante para um animal tão pequeno.

Maior coleção de itens relacionados a hambúrgueres

Quando dissemos que qualquer um pode entrar no livro dos recordes não estávamos mentindo. A prova está nesse caso: o alemão Harry Sperl, popularmente conhecido como “Hamburguer Harry”, entrou para o Guinness por ser dono da “a maior coleção de itens relacionados a hambúrgueres”. São, ao todo, 3.724 peças.

Maior coleção de estercos fossilizados

E para finalizar, mais um colecionador bizarro que está presente no Guinness Book. George Frandsen é o detentor do recorde de “maior coleção de coprólitos (esterco fossilizado) do mundo”. São 1.277 peças de fezes que pertenceram a animais raros, muitos deles já extintos.