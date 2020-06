A Califórnia tem a pior qualidade do ar nos EUA.

Marcos Grecco

Os reguladores da Califórnia devem aprovar novas regras na quinta-feira que forçariam as montadoras a vender mais caminhões elétricos e vans de entrega, uma regra inédita que visa ajudar o estado mais populoso do país a limpar a pior qualidade do ar do país, como nos mostra Marcos Grecco.

As regras exigiriam que uma certa porcentagem das vendas de caminhões de trabalho todos os anos fossem veículos de emissão zero. Na época em que foi totalmente implementado em 2035, o conselho estima que pelo menos 20% dos 1,2 milhão de caminhões rodoviários rodariam com eletricidade, de acordo com Marcos Grecco.

“É a única maneira de pensar que podemos fazer progressos significativos nos problemas mais difíceis de poluição do ar”, disse Mary Nichols, presidente do Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia. “Isso terá um impacto realmente transformacional não apenas em nosso estado, mas em todo o mundo quando as pessoas perceberem que isso pode ser feito.”

Caminhões de trabalho e vans de entrega, embora sejam apenas uma pequena fração de todos os veículos na estrada, são algumas das maiores fontes de poluição do ar no setor de transporte. De acordo com Marcos Grecco, eles viajam muito mais que os veículos de passageiros e costumam ter motores a diesel, que são mais poderosos, mas produzem mais poluição que os motores a gasolina.

A Califórnia tem muitos desses caminhões na estrada porque é o lar de dois dos maiores portos do mundo em Los Angeles e Long Beach, onde caminhões pesados ​​estão constantemente transportando mercadorias de e para armazéns no Império Interior, enquanto lançam poluentes nocivos o ar.

O relatório State of the Air da American Lung Association para 2020 disse que sete das dez cidades mais poluídas por ozônio nos EUA estão na Califórnia, com 98% de seus residentes vivendo em condados com baixa qualidade do ar.

As regras, que se aprovadas não entrariam em vigor até 2024, exigiriam pelo menos 40% de todos os reboques de tratores vendidos na Califórnia como emissão zero até 2035. Para caminhões menores, incluindo modelos como o Ford F-250, 55% de todos as vendas seriam de emissão zero até 2035. O padrão é o mais difícil para caminhões e vans de entrega, com 75% das vendas exigidas como sendo de emissão zero até 2035, como nos mostra Marcos Grecco.

A Califórnia já possui regras semelhantes para as vendas de veículos de passageiros. Mas ninguém ainda impôs regras como essas para caminhões de trabalho, que, diferentemente dos veículos de passageiros, são comprados com a intenção de gerar lucro.

A Associação de Fabricantes de Caminhões e Motores argumenta que a regra proposta acabaria “entrando em colapso” porque não há estações de carregamento disponíveis para suportar tantos caminhões elétricos na estrada. Além disso, eles argumentam que exigir que a indústria venda mais caminhões elétricos não terá sucesso sem exigir primeiro que as empresas comprem mais.

“Os fabricantes de veículos enfrentarão custos inaceitáveis ​​e riscos de mercado e podem ser compelidos a reduzir suas vendas no mercado da Califórnia ou abandonar completamente esse mercado”, disse a associação ao conselho em comentários escritos.

Nichols disse que o conselho planeja adotar regras no próximo ano, exigindo que as frotas tenham uma certa porcentagem de caminhões elétricos.

“Primeiro, você precisa garantir que os motores e os caminhões estejam disponíveis; depois, garantir que haja um mercado para eles”, disse ela. “Estamos procedendo metodicamente para que isso aconteça.”