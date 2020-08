Colinas Green Tower coloca São José dos Campos no mapa das grandes multinacionais

Edifício reúne todas as certificações exigidas pelas maiores empresas do mundo; Ball Corporation escolheu a torre para mudar sua sede do Rio para São José

A torre comercial Colinas Green Tower já iniciou as atividades dentro de suas modernas instalações. A inauguração marca uma nova fase não só para o Colinas Shopping, como para o mercado imobiliário de São José dos Campos, que passa a contar com um empreendimento que atende aos mais modernos programas de compliance.

Colinas Green Tower-Foto:Divulgação

Conforme orientação das autoridades de saúde, a inauguração das atividades aconteceu sem eventos, evitando aglomerações. De qualquer forma, o edifício coloca a cidade no mapa das grandes multinacionais, que terão atendidas suas exigentes demandas estruturais e de tecnologia.

Dona de uma receita líquida de US$ 11,5 bilhões em 2019, a multinacional Ball Corporation é uma das empresas que já garantiram sua vinda para a cidade, instalando-se na Colinas Green Tower. A companhia transferiu sua sede do Rio de Janeiro para São José dos Campos com a inauguração da torre.

Colinas Green Tower-Foto:Divulgação

Diretor da empresa, André Caneca explica que a mudança vai proporcionar mais qualidade de vida aos colaboradores, por exemplo. “A cidade tem uma ótima infraestrutura, segurança e um custo de vida melhor que o de grandes cidades. Além disso, é muito bem localizada e de fácil acesso, estando próxima ao aeroporto internacional de Guarulhos e da rodovia Presidente Dutra, que interliga as principais áreas de negócios do país”, afirmou.

CEO do Grupo Colinas, Emerson Marietto

A chegada da Ball, de acordo com o CEO do Grupo Colinas, Emerson Marietto, é significativa para a região. “Há uma forte busca por uma melhor qualidade de vida, especialmente agora. Quem ficou confinado em um apartamento viu o valor de estar em um lugar mais espaçoso, tranquilo, com ar livre, e esses valores são encontrados no interior do estado. O futuro combina trabalhar com morar bem”, apontou.

Marietto explica que a Colinas Green Tower tem certificações inéditas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. “Nós nos conectamos às mais modernas tendências dos grandes projetos internacionais. É uma genuína Triple A, erguida sob os mais exigentes padrões construtivos e sustentáveis, certificada com o selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), na categoria Gold, pelo U.S. Green Building Council”, diz.

CEO do Grupo Colinas, Emerson Marietto

Sustentabilidade e tecnologia

A Colinas Green Tower é uma Triple A porque apresenta a mais alta qualidade no que se refere aos padrões construtivos e de tecnologia de sistemas prediais. Projetos com esse certificado precisam ser inovadores, com alto nível de tecnologia embarcada, e apresentar excepcional padrão de construção, com olhar à imagem externa da edificação e localização privilegiada, além de preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho, oferecendo total controle do usuário sobre seu ambiente.

Já a certificação LEED é um símbolo mundialmente reconhecido de sustentabilidade, que avalia o desempenho ambiental das construções, com objetivo de reconhecer edificações verdes. Na avaliação, leva-se em consideração todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a concepção, obra e operação até o descarte dos resíduos.

Por dentro da Colinas Green Tower

Com 33 mil m² de área construída, a torre conta com 26 pavimentos. Do total, 22 andares serão destinados a locação – sendo 13 pavimentos de lajes corporativas com até 800 m² e nove pavimentos com 16 salas comerciais por andar, com áreas que variam de 33 a 82 m². Todas as salas estão prontas para operação.

Totalizando 17 mil m² de área privativa, a Colinas Green Tower ainda contará com 400 vagas de estacionamento coberto e interligação direta com o shopping, além de um pavimento exclusivo para eventos e reuniões, com auditório para cem pessoas e nove salas de reuniões equipadas.

À infraestrutura, somam-se um moderno sistema de automação, desenvolvido com arquitetura industrial e alta confiabilidade para monitoramento e controle total do edifício, e um avançado sistema de segurança e controle de acesso 24 horas, com monitoramento das áreas comuns via sistema de CFTV de alta resolução.

A Colinas Green Tower também oferece sistema de ar condicionado VRF com controle e tarifação individualizado, disponível em todas as salas comerciais e andares corporativos, e dez elevadores de alta velocidade (de até 240 metros por minuto), além de um heliponto – que já está homologado para aeronaves de grande porte e oferece sala privativa de espera e elevador exclusivo para embarque e desembarque.

O investimento ainda contempla uma subestação de transformação de energia de alta tensão, que suprirá a demanda de todo o complexo, para garantir disponibilidade e confiabilidade energética para as operações.

Complexo Colinas

Com a inauguração da torre, o Grupo Colinas se consolida como um complexo de geração de negócios, atendendo, assim, a uma tendência de oferecer “soluções sob o mesmo teto”. O mesmo ambiente contempla Colinas Shopping, Hotel Golden Tulip São José dos Campos – que abriga o Cassiano Restaurante – e, agora, a Colinas Green Tower.

Colinas Green Tower

A Colinas Green Tower é uma torre Triple A, projetada e construída sob os mais exigentes padrões construtivos e sustentáveis e certificada pelo U.S. Green Building Council com o selo LEED Gold. Além disso, é o único edifício no Vale do Paraíba com heliponto homologado para aeronaves de grande porte. A Colinas Green Tower integra o principal complexo multiuso do eixo Rio-SP, ao lado do Colinas Shopping (centro de compras, lazer e serviços) e do Hotel Golden Tulip São José dos Campos, com serviço quatro estrelas e restaurante internacional.

https://www.colinasgreentower.com/