Sony lança câmera Alpha 7S III que permite gravação 4K120 em baixa luminosidade

Novidade conta com novo sistema de processamento de imagens, que consiste em dois processadores diferentes que aprimoram o desempenho e velocidade de processamento até 8 vezes.

A Sony apresenta ao mercado sua nova câmera mirrorless full-frame Alpha 7S III, uma versão totalmente renovada do sistema da série “S” e que vai mudar completamente a forma como os criadores de conteúdo enxergam o mundo, além de promover uma nova dimensão de experiência visual. A novidade faz parte do poderoso sistema de montagem tipo E, que inclui mais de 50 lentes compatíveis com toda a série Alpha, mas também com as câmeras de vídeos de alta capacidade.

Novidade de ponta a ponta

Na Alpha 7S III tudo é novidade, incluindo o sensor de imagem e o processador. O objetivo do lançamento é exceder as expectativas dos consumidores e proporcionar imagens únicas, um “workflow” que se adeque ao profissional. Além disso, a câmera tem o propósito de facilitar a vida do fotógrafo, da captura até a pós produção com um arquivo mais leve, por exemplo. Desde a estreia de sua primeira versão em 2014, a sensibilidade tem sido a base da série Alpha 7S.

Continuando esse legado, a nova Alpha 7S III abre um novo mundo de expressão visual graças ao recém-desenvolvido sensor CMOS Exmor R retroiluminado da Sony. Para garantir uma qualidade de imagem incrível, esse novo sensor de imagem oferece uma resolução de 12,1 megapixels. Agora desenvolvido com uma estrutura retroiluminada, o sensor produz a melhor qualidade 4K, pois evita a combinação de pixels, oferecendo leitura cheia, pois tem a quantidade necessária para captura, em conjunto com alta sensibilidade.

Para garantir uma experiência de imagem de ponta, a Sony desenvolveu um sistema de processamento de imagem para a Alpha 7S III, denominado BIONZ XR. Trata-se de dois processadores diferentes combinados que aprimoram o desempenho e velocidade de processamento até 8x rápido mais em comparação com o sistema convencional. O novo sistema possui uma arquitetura desenvolvida para promover uma experiência de imagem revolucionária. O desempenho do novo sensor, aliado ao processador de imagem, permite processar uma quantidade enorme de dados em tempo real – minimizando problemas como “rolling shuter”, que ocorrem ao capturar movimentos mais bruscos – e obtendo uma maior capacidade de expressão visual.

Desempenho e velocidade

O desempenho em situações de pouca luz foi melhorado para, em média, 1 ponto ou mais na gama de ISO médio a elevado, em gravação S-Log3. O alcance dinâmico pode chegar até 15 stops. Já para a gravação de filmes, permite captar maior escala entre sombra e realce de luz, em diferentes cenas e condições para a gravação, oferecendo também excelente flexibilidade durante o processo de pós-produção.

Além da lendária Sensibilidade da série S, a “velocidade” da 7S III foi melhorada. O novo sensor de imagem oferece o dobro da velocidade de leitura de dados com um novo sistema de focagem automática híbrido com detecção de fase (759 pontos) + contraste (425 pontos) de plano focal. Assim como em outros modelos atuais da linha, essa combinação oferece maior velocidade e precisão de autofoco. Adicionalmente, esse sistema de foco pode ser operado em sua plenitude em todos os modos de foto e vídeo que a câmera oferece, portanto você poderá aproveitar todo esse potencial em todas as ocasiões.

A Inteligência Artificial e seus benefícios

A câmera possui inteligência artificial Real-time Eye AF, exclusiva da Sony, aperfeiçoada para um desempenho 30% superior. O produto também inclui a função de Rastreio em tempo real, com o toque de um dedo, ou seja, você terá todo o controle de foco ao seu alcance. Além disso, também é possível ajustar a velocidade e a sensibilidade do sistema de AF, que oferece transições mais suaves.

A captação de vídeo e seus formatos

Sobre os formatos de captação de vídeo, a Alpha 7S III permite gravações em 4K em até 120 frames e FULL HD até 240 frames, assim como a profundidade de 10 bits. A amostragem de cor 4:2:2 está disponível em todos os formatos de gravação em 4K ou Full HD, oferecendo maior qualidade de pós produção. Com a câmera também é possível alternar entre os modos de captura normal, no qual o arquivo é gravado com alta taxa de quadros, e posteriormente editado para modos de SLOW (câmera lenta) e o formato S&Q que já entrega um arquivo pronto com maiores taxas de bitrate. Toda essa capacidade aumenta exponencialmente a criação dos produtores de conteúdo.

A câmera oferece ainda uma variedade de formatos de gravação que se adaptam a todos os tipos de uso e produções, sendo capaz de alternar os modos de gravação LONG GOP e ALL IN, que alternam entre si uma menor ou maior capacidade de transmissão de dados que afetam diretamente o fluxo de trabalho e armazenamento de seus arquivos. Como exemplo, será possível captar 4K120p, 10bit, 4.2.2, em LONG GOP a 280Mbps internamente em um cartão SD de alta capacidade que permitirá um fluxo de trabalho mais leve, até um formato 4K ALL IN que pode chegar até 1200Mbps.

Alpha 7S III

A Alpha 7S III permite a saída de RAW não processado de 16 bits para um dispositivo externo através de HDMI, até 60p. Um terminal HDMI “Tipo-A” proporciona uma ligação mais segura com compatibilidade simples com outros dispositivos HDMI. A Alpha 7S III acrescenta a gravação em formato XAVC HS utilizando o codec HEVC ou H.265 que oferece quase o dobro da eficiência de compressão.

A câmera inclui ainda a estabilização de imagem óptica de 5 eixos, significativamente melhorada com adição do novo Modo Ativo dedicado à captação de filmes e que mantém a qualidade 4K. Ela oferece uma filmagem muito mais suave e estável, especificamente quando são utilizadas as lentes nativas da Sony.

Medidas eficazes de dissipação do calor

Para captar toda sua qualidade elevada, a Alpha 7S III utiliza uma grande quantidade de dados, o que, inevitavelmente, gera muito calor. Para minimizar esta limitação térmica, foram desenvolvidas novas medidas eficazes de dissipação do calor, permitindo uma gravação 4K contínua de forma prolongada. Por exemplo: a câmera consegue gravar em 4K 60p 10 bits 4:2:2 durante mais de uma hora até a bateria precisar de uma nova recarga.

Qualidade de áudio e vídeo profissional

Adicionalmente, a multi-interface (MI shoe) da câmera permite uma interface áudio digital para uma qualidade de áudio profissional. O sinal de áudio é digitalizado no microfone e diretamente transferido para a câmera em formato digital, sem necessidade de fontes de alimentação ou cabos de ligação externos. Quando o adaptador XLR-K3M é ligado através do suporte MI, esta combinação oferece-lhe a opção de gravação avançada de 4 canais, 24 bits, em áudio PCM Linear internamente na câmera.

A Alpha 7S III inclui um monitor articulável, rebatível para o lado que oferece muita liberdade para captação de filmes. Também pode ser rebatido para ser protegido quando não é utilizado. A operação de toque do monitor também contribui para uma operação fácil de focagem durante a captação de filmes. Você pode também ativar temporariamente a Focagem Automática através da operação de toque para anular o modo de focagem manual.

Menu redesenhado e muito mais armazenamento

Esta câmera possui um sistema de menu totalmente redesenhado em formato cascata, que pode ser operado através da tela touchscreen. Os parâmetros podem ser selecionados instantaneamente tocando na tela. Quando é selecionado o modo Filme, o menu é alterado para uma configuração de filme dedicada. Além disso, definições como a exposição e o Modo de Focagem são guardadas separadamente para o modo de fotografia e modo de filme.

Além de sua tela articulável, a nova câmera inclui o EVF (visor eletrônico) com as maiores dimensões e a mais elevada resolução do mundo, um visor OLED de 9,44 milhões de pontos com a ampliação de 0,90x.

Por fim, diante de tantas novas tecnologias, vale ressaltar que o sistema de armazenamento é composto por 2 slots compatíveis com 2 tipos de cartão: o cartão SDXC UHS II, já conhecido dos usuários atuais, e os primeiros cartões de memória “CFexpress Type A” do mundo. Estes foram desenvolvidos para câmeras de última geração para garantir uma velocidade e qualidade elevadas quando é necessária uma escrita de dados volumosa, por exemplo, na gravação 4K 120p All-Intra. Graças ao seu tamanho compacto, não são necessárias slots dedicados, por isso, cada compartimento de cartão é compatível com cartões SD e “CFexpress Type A”. O novo e compacto cartão CFexpress Type A oferece uma velocidade de escrita de 700MB/s, velocidade de leitura de 800 MB/s e está disponível nas versões de 80GB e 160GB. Adicionalmente, estará disponível um novo leitor de cartões CFexpress Type A e SD.

Com o vídeo em seu DNA, a Sony adota seu padrão de montagem “E” e promove a terminologia do “One Mount” presente em grande parte do seu line-up de produtos de lentes intercambiáveis, desde modelos de câmeras mirrorless de entrada até câmeras de vídeos profissionais Full Frame ou Super 35mm.

Sony

Fundada em 1946, a multinacional japonesa é a única empresa capaz de oferecer entretenimento completo ao consumidor. Dentro do conceito ‘Somos Sony’, a companhia produz muito mais que eletrônicos: cria conteúdo que envolve músicas, filmes, seriados e games, até os mais avançados equipamentos de áudio e processamento de vídeo, entregando experiência premium através de eletrônicos de alta qualidade, confiança e durabilidade.

A empresa tem reforçado, ao longo dos anos, o seu conceito premium com a linha de TVs XBR, sinônimo do que há de mais avançado em tecnologia do mundo. Recentemente, a Sony também lançou mundialmente o já consagrado fone de ouvido WH-1000XM4, que inova ao trazer a tecnologia de Noise Cancelling com geolocalização e usa inteligência artificial para entender os gostos do consumidor. A companhia também resgatou a icônica marca Muteki com sua nova linha de mini systems, tendo uma solução completa de modelos torre e os tradicionais com 3 ou mais caixas. A Sony acumula ainda, o orgulho de apresentar um crescimento a longos passos na categoria Alpha, contando com modelos premiados como a A7III.

No país, a divisão de eletrônicos da companhia mantém sede e fábrica na Zona Franca de Manaus e escritório em São Paulo. Todos os produtos disponíveis no Brasil podem ser encontrados na loja virtual da marca: www.sony.com.br/loja.