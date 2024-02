RETORNO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA PROMETE MOVIMENTAR A REGIÃO

O tradicional carnaval de rua de São Luiz do Paraitinga volta com tudo este ano com o retorno dos blocos e foliões que devem movimentar a cidade entre os dias 9 e 13 de fevereiro. A festa contará com 27 cortejos dos blocos oficiais do município, além dos 13 shows com bandas de carnaval.

Conhecido pela tradição e autenticidade, o carnaval luizense atrai milhares de visitantes anualmente, destacando-se pela riqueza das produções musicais locais. Este ano o público poderá rever os tradicionais Blocos da Maricota, Pé na Cova, Barbosa, Juca Teles, entre outros. Além dos shows da Grande Banda do Sertão, Los Cunhados, Estrambelhados e Paranga.

A programação poderá ser consultada online no site https://carnavalsaoluiz.com.br/ e por meio do app “Carnaval São Luiz 2024”, disponível para os sistemas Android e iOS; nele o público terá acesso à programação diária, incluindo horário de saída dos blocos, manual do folião, letra e música de cada bloco, acesso às redes socais das bandas, entre outros.

São Luiz do Paraitinga

Exposição: Um destaque especial da festa é a Exposição “40 anos da Marchinha de São Luiz do Paraitinga”, em cartaz até o final de fevereiro no Museu São Luiz do Paraitinga – Casa Dr. Oswaldo Cruz. A exposição oferece uma imersão na história e na evolução das marchinhas com totens multimídia interativos, com áudios, vídeos, publicações e outros materiais, muitos destes inéditos e exclusivos, que apresentam um rico acervo de fotografias, reportagens e um mural do artista Rafael Raico, que ilustra a diversidade criativa da cidade.

Todas as atividades culturais do Carnaval de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga 2024 são gratuitas.

O evento é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga e ABLOC -Associação dos Blocos Carnavalescos de São Luiz do Paraitinga, que conta com produção e tecnologia da Asas Arte e Tecnologia e com financiamento do ProAC Editais (Programa de Ação Cultural do estado de São Paulo).

De 9 e 13 de fevereiro – das 10h às 00h

Valores do estacionamento rotativo: Carros de passeio R$50, Motos e bicicletas motorizadas R$15, Vans R$150, Micro-ônibus R$250 e Ônibus R$350

Exposição: 40 Anos da Marchinha de São Luiz do Paraitinga

Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h, de quinta-feira a segunda-feira.

Local: Museu São Luiz do Paraitinga – Casa Dr. Oswaldo Cruz

Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 04, Centro Histórico, São Luiz do Paraitinga

Entrada gratuita.

Classificação indicativa livre.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

9 de fevereiro

21h – Bloco Lençol

22h – Bloco Rei Canário

23h – Bloco Lobisomem

00h – Show da Banda Arriba Paraitinga – Praça de Eventos

10 de fevereiro

10h – Show da Banda Grande Banda do Sertão – Largo do Rosário

12h – Bloco Juca Teles do Sertão das Cotias

14h – Bloco Maria Gasolina

15h – Bloco Saúde

16h – Show da Banda Los Cunhados – Praça de Eventos

19h – Bloco Bicho de Pé

20h – Show da Banda Baroni e a Loukomotiva Kabereka – Praça de Eventos

21h30 – Bloco Etesão

23h – Bloco Coruja

00h – Show da Banda Estrambelhados – Praça de Eventos

11 de fevereiro

14h – Bloco Bebebum

15h – Show da Banda Lume do Paraitinga – Praça de Eventos

16h – Bloco Maricota

17h30 – Bloco Misto Quente

19h – Bloco Saci

20h – Show da Banda Confrete – Praça de Eventos

21h30 – Bloco Pé na Cova

23h – Bloco Balacobaco

00h – Show da Banda Paranga – Praça de Eventos

12 de fevereiro

14h – Bloco Barbosa

15h – Show da Banda Banda do Barbosa – Praça de Eventos

16h30 – Bloco Pai do Troço

17h30 – Bloco Caipira

19h – Bloco Cruis Credo

20h – Show da Banda Sincopado – Praça de Eventos

21h30 – Bloco Caetê

23h – Bloco Encuca a Cuca

00h – Show da Banda Tânia Moradei e Banda – Praça de Eventos

13 de fevereiro

14h – Bloco Pipoca

15h30 – Bloco Espanta Vaca

17h – Bloco Beijo

18h – Show da Banda A Louca Marcha do Luizinho – Praça de Eventos

20h – Bloco Casarão

21h30 – Bloco Pé na Cova

23h – Bloco Bico do Corvo

00h – Show da Banda Despirocadas – Praça de Eventos