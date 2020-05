Toyota integra rede voluntária de empresas para produzir respiradores no País

• Iniciativa realizada pela KTK Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares tem por objetivo produzir 4 mil respiradores

• Cada equipamento fabricado e entregue pode atender até 10 pacientes de acordo com Lifeshub Analytics e Associação Catarinense de Medicina (ACM)

• Toyota participa dessa ação com a doação de mão de obra, além de oferecer consultoria de produtividade baseada em seu Sistema Toyota de Produção (TPS)

Em uma iniciativa inédita no segmento automotivo, a Toyota do Brasil se juntou a outras empresas dos mais variados setores para auxiliar a KTK Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares, localizada em São Paulo, na fabricação de 4 mil respiradores e equipamentos de respiração assistida, que tem sido fundamental no tratamento de covid-19. Segundo estimativas e dados da LifesHub Analytics e Associação Catarinense de Medicina (ACM), cada respirador pode atender até 10 pacientes e elevar suas chances de vida em seu estado de recuperação da doença.

Cada aparelho que será produzido pela parceria se torna ainda mais importante já que dados do Ministério da Saúde apontam que há em torno de 65 mil ventiladores mecânicos no País, sendo que apenas 46 mil estão no Sistema Único de Saúde (SUS) e 18 mil na rede privada. Em 861 municípios brasileiros, existe apenas um ventilador mecânico disponível.

Respiradores

Dado o cenário, além da Toyota, a rede voluntária de apoio à produção de respiradores conta com a participação da Mercedes-Benz, Bosch, GM, CAOA, ABB, Flex, ABB, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander. “Recebemos o convite da Mercedes-Benz, que compartilha a liderança do projeto juntamente com as empresas Flex e KTK, para participarmos da rede colaborativa através do fornecimento de mão de obra, com o objetivo de aumentarmos a produção de respiradores”, afirma Roberto Braun, diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Toyota do Brasil.

Para colaborar na fabricação dos respiradores, a Toyota implantou o Sistema Toyota de Produção (TPS), que visa aumentar a eficiência dos processos, reduzir os custos operacionais e minimizar os impactos por meio de Kaizens, cuja filosofia adotada tradicionalmente pela companhia incide nas melhorias contínuas dos processos de manufatura.

Toyota

A equipe da Toyota conta com 11 colaboradores na área de produção e três especialistas em TPS, que buscam alcançar a marca de 70 unidades produzidas por dia junto com os demais integrantes da iniciativa. “Sabemos da importância de nos unirmos neste momento para combater o novo coronavírus, visando o bem-estar da sociedade na qual estamos inseridos. Essa foi mais uma maneira que encontramos de colaborar, neste momento em que a demanda global por este tipo de equipamento aumentou consideravelmente”, complementa Braun.

Iniciativas e doações

Desde o início da pandemia no Brasil, a Toyota vem ampliando suas ações no auxílio do combate à doença. De modo que uma das primeiras iniciativas foi anunciar, em março, as férias coletivas e paralisação de todas as fábricas do Brasil, com intuito de preservar a segurança de seus colaboradores e a de seus familiares.

E mais: a companhia também fez a doação de quatro Hilux adaptadas a ambulâncias e 30 mil frascos de álcool gel ao Governo do Estado de São Paulo por meio da Fundação Toyota do Brasil.

Além disso, foram doadas cerca de 25 toneladas de alimentos para comunidades carentes das cidades onde a Toyota atua, tais como nos arredores de São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e Guaíba (RS). A empresa ainda doou 28 mil máscaras de tecido, sendo 8 mil delas feitas por cooperativas de costureiras que têm parceria com a Toyota e o Projeto ReTornar (Economia Circular).

Respiradores prontos para serem embalados para o transporte-Crédito: Fernando Favoretto

Processo final de montagem dos respiradores-Crédito: Fernando Favoretto

Toyota do Brasil Ltda

A Toyota do Brasil Ltda. conta com quatro unidades produtivas nas cidades paulistas de Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo, cidade que também abriga um Centro de Pesquisa Aplicada e um Centro de Design. A empresa conta ainda com três centros de distribuição de veículos em Guaíba (RS), Vitória (ES) e Suape (PE), um centro de distribuição de peças em Votorantim (SP), um escritório de representação em Brasília (DF), e mais de 6.000 colaboradores. Fundada em 1937, a Toyota Motor Corporation (TMC) é uma das fabricantes de veículos para passageiros e comerciais mais representativas do mundo. Com produção em 28 países e regiões e vendas em mais de 160 países, a empresa é detentora das marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino. A Toyota possui ações nas Bolsas de Valores de Tóquio, Nagoya, Osaka, Fukuoka e Sapporo (Japão), Nova Iorque (EUA) e Londres (Reino Unido) e emprega atualmente mais de 344.000 colaboradores em todo o mundo. Mais informações podem ser obtidas nos sites http://www.toyota-global.com/ e http://www.toyota.com.br ou http://www.facebook.com.br/toyotadobrasil.