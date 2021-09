Rede de varejo e startup fazem parceria para incentivar logística reversa

O Brasil está longe de ser exemplo mundial em reciclagem de materiais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Apenas 3% do lixo que poderia ser reciclado é reaproveitado no país e 8% do que é jogado fora não é sequer coletado. Outro dado assustador é que mesmo o que é recolhido, 40% têm como destino final locais impróprios, como os lixões e em torno de 30 milhões de toneladas por ano vão para locais inadequados, contaminando o meio ambiente de maneira contínua.

Preocupada com as questões ambientais e seguindo o plano de sustentabilidade, que envolve temas de saudabilidade e consumo consciente, a rede de varejo Coop dá mais um importante passo nessa direção ao firmar parceria com a startup Molécoola como forma de contribuir com a logística reversa. O cooperado ou cliente que aderir à mudança de comportamento também será beneficiado.

A Molécoola opera a logística reversa de embalagens e produtos pós-consumo, incentivando a reciclagem e por meio de um programa de fidelidade ambiental, a startup dá pontos para os consumidores trocarem por produtos e serviços ao levarem seus recicláveis a uma de suas lojas-contêineres. “Quem descartar os seus resíduos de forma correta receberá pontos para troca de produtos no leque de opções da Molécoola ou descontos em produtos do patrocinador da estação de reciclagem”, explica Murilo Venancio da Silva, analista de Responsabilidade Social.

A loja da Coop, instalada na Avenida Industrial, 2001 – Bairro Campestre, em Santo André, será a primeira a receber uma unidade Molécoola em seu estacionamento. Em seguida, será a vez da loja localizada na Rua Carijós, 1843 – Vila Linda, Santo André e a unidade da Rua Joaquim Nabuco, 277 – Centro, São Bernardo do Campo. Para participar do programa de fidelidade e começar a juntar pontos, é necessário fazer o cadastramento no portal www.molecoola.eco/.

Responsabilidade Social

O projeto Molécoola está dentro do pilar da plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem pro Planeta e atrelado aos atributos da marca consciência, preocupação com a preservação do meio ambiente e conveniência, por contar com mais esse serviço de descarte nas lojas da rede.

Molécoola

Nas estações da Molécoola poderão ser descartados plásticos, papel, alumínio e eletrodomésticos de pequeno porte, como secador de cabelo, barbeador, celular, dentre outros.

As lojas de supermercado Coop também disponibilizam sacolas plásticas de cores diferentes para conscientizar o cliente sobre a separação e destinação correta dos resíduos e as drogarias Coop estão equipadas com recipientes próprios para descarte de medicamentos.

“Somos uma rede de varejo colaborativa que ajuda a resolver tudo num só lugar e que transforma a vida de seus cooperados e clientes, além da vida da sua comunidade”, reforça Luciana Benteo, coordenadora da área de Responsabilidade Social.

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br