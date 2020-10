Rede de franquias de ótica alemã inaugura e-commerce no Brasil

Óticas Kohls promoveu investimento pesado no comércio online em 2020; valor ultrapassa a casa dos R$ 400 mil

Apontados por muitos economistas, empresários e investidores como o “varejo do futuro” – ou fundamental para a sobrevivência das empresas -, o e-commerce e a movimentação financeira das lojas virtuais no Brasil possuem cifras bilionárias e batem recordes todos os anos: o faturamento em 2019 foi de R$ 75,1 bilhões, um aumento de 22,7% relativo a 2018, segundo o relatório NeoTrust 2ª edição, o censo do e-commerce brasileiro.

Óticas Kohls

Devido ao imponente faturamento do e-commerce, diversas empresas – principalmente na época de pandemia, quando grande parte do comércio teve que suspender suas operações -, aderiram às vendas virtuais, e realizaram investimentos que não ficam abaixo das dezenas – ou até centenas – de milhares de reais. Em especial, no segmento ótico, não foi diferente: a rede de franquias de ótica da Alemanha, a Óticas Kohls, investiu mais de R$ 400 mil somente em 2020 para inaugurar o que planeja ser um dos maiores e-commerces de óculos e lentes de contato em 2021.

Como chegar lá?

Eduardo Carvalho, Gerente de Operações da marca no Brasil, afirma que a Kohls investiu em produção de conteúdo, SEO (para aparecer nos primeiros resultados da busca orgânica de ferramentas de pesquisa), SEM (publicidade online), e-mail marketing e também em redes sociais, para conseguir um lugar de destaque nas primeiras posições do comércio online de óculos e lentes de contato no Brasil.

Superando obstáculos

Carvalho diz que mesmo existindo forte concorrência, a Kohls não se intimida: “Temos concorrentes que faturam cerca de R$ 60 milhões anualmente. Para nós, esse fator é até motivador, pois sabemos que há demanda para a compra de óculos e lentes de contato, também, de forma virtual. Pode até soar arrogante, mas quando colocamos um projeto em prática, sempre entramos para ganhar. Nós somos chatos, e não nos contentamos com o segundo lugar, nunca”.

Entretanto, mesmo confiante, Carvalho reconhece que, mesmo com o alto investimento, a concorrência será feroz. “Sabemos que já existem diversas óticas online, bem estabelecidas e com carteira de clientes fidelizada. Nosso papel é motivar esses consumidores a comprarem, pela primeira vez, os óculos e lentes de contato na Kohls. Dessa forma, temos certeza de que ganharemos market share rapidamente”, finaliza.

Darwinismo?

Questionado se o investimento no e-commerce foi devido à pandemia de COVID-19 – e a consequente paralisação das atividades nas lojas físicas -, Carvalho afirma que não: “Dentro do nosso planejamento de 2020, a ótica virtual, em conjunto com o aplicativo para smartphone, seguiam como prioridade. O que aconteceu foi até um certo atraso no lançamento do nosso e-commerce devido à pandemia.”

Os tão falados “diferenciais” de uma empresa

Já que existem diversas lojas virtuais de óculos e lentes de contato estabelecidas, o que motivaria os consumidores a comprarem em um e-commerce recém-inaugurado? De acordo com diversos especialistas no segmento, os principais erros de uma loja virtual se concentram basicamente nas formas de pagamento, questões de entrega e segurança na compra – incluindo a garantia dos produtos e sua eventual troca.

Carvalho explica que pensando nisso, então, a Óticas Kohls é a única ótica do país a oferecer cinco anos de garantia nos produtos. E também possui uma ousada estratégia de expansão através de franquias, visando entregar os produtos em até dois dias aos clientes.

Na prática

Para alçar a Óticas Kohls às primeiras posições de óticas no Brasil, Carvalho anuncia que também aumentará sua capilaridade através de franquias. “Com as unidades pulverizadas pelo país, conseguiremos realizar as entregas online muito mais rápido que a concorrência, além de aumentar o faturamento do franqueado”.

Portanto, além de a marca adquirir maior notoriedade na região do franqueado, Eduardo afirma que não existe empresa que atue dessa forma no Brasil. “Hoje temos duas ou três grandes redes de franquias de óticas no país, mas cujas vendas online praticamente inexistem. Em contrapartida, temos grandes óticas virtuais, mas que não possuem lojas físicas ou centros de distribuição em todo território nacional. A Óticas Kohls será a pioneira em arquitetar e construir a ponte entre o virtual e o offline. Dessa forma, clientes ganharão tanto na agilidade de recebimento quanto a segurança de conseguir “bater na porta” da loja física caso necessite trocar o produto que comprou pelo site. O franqueado também obterá maior faturamento e, consequentemente, toda a rede ganhará com a fortificação da marca a nível nacional”, finaliza.

Ficha técnica da Óticas Kohls

Fundação: 1886

Início no franchising: 2019

Investimento inicial na franquia: de R$ 120 mil a R$ 280 mil

Faturamento médio: R$ 100 mil a R$ 180 mil

Lucratividade líquida: de 20% a 25%

