Magento e-commerce: saiba mais sobre os benefícios em usar essa plataforma

Nos últimos dois anos, houve um boom no número de e-commerces, um dos motivos em especial foi a pandemia do novo coronavírus, isso porque com o fechamento dos comércios e a demissão em massa, muitas pessoas precisaram de um plano B para se manterem e encontraram nas lojinhas virtuais uma saída. Contudo, no momento de criar a sua é necessário escolher a plataforma certa, que atenda às suas necessidades como empreendedor e te ofereça as melhores ferramentas e oportunidades.

A plataforma Magento é a melhor solução que você poderia encontrar, a mais completa e com diferenciais nítidos de suas concorrentes. Além disso, ela se adapta completamente às suas necessidades e se você juntar as ferramentas gratuitas com as pagas, terá o melhor do mercado disponível no seu e-commerce. Para saber mais sobre essa ferramenta e entender todos os seus benefícios, leia esse texto até o final.

Imagem: Divulgação

Quais as principais características do Magento E-commerce?

Uma das características mais fortes da plataforma é sua alta capacidade de customização. A Magento ecommerce trabalha com módulos pagos e gratuitos e disponibiliza uma infinidade de ferramentas nas quais é possível incrementar a sua loja virtual. Ela também oferece a possibilidade de integração com outros sistemas, como, por exemplo, CRMs, gateways de pagamento, ERPs, ferramentas de disparo de e-mail marketing, entre outras, que vão potencializar a capacidade e qualidade do seu e-commerce.

Se você está pensando que o Magento só serve para grandes lojas, já consolidadas e com alta demanda de mercado, você está errado. Outra característica e até mesmo vantagem desse programa, é que ele pode atender tanto os grandes quanto os pequenos. E possui diversos módulos que você pode usar da forma que melhor desejar.

Imagem: WEBJUMP

O que é o Magento Commerce

Essa versão paga antes atendia pelo nome de Magento Enterprise, ela conta com muitas funcionalidades que vão ajudar no crescimento do seu e-commerce. Algumas delas são: Business Intelligence, ferramenta de fidelização do cliente, PCI Compliant para a segurança de dados e a chamada Order Management; uma ferramenta que tem por objetivo ajudar as empresas que possuem multimarcas ou então multicanais a deixar sua estratégia de ominichannel mais simples de ser realizada.

Essa versão é bastante indicada para as marcas de médio e grande porte que já possuem uma demanda de mercado considerável, porém, nada impede de ser usada pelos pequenos também.

Módulos Magento

A plataforma Magento é muito conhecida por ter um formato totalmente modular, ou seja, toda e qualquer funcionalidade que você pretenda adicionar na sua loja virtual, como um tema, por exemplo, será feito através de módulos, esse sistema também pode ser chamado de extensões.

Essa é a característica responsável por deixar a plataforma tão customizável e flexível. O que facilita, inclusive, a otimização para SEO do seu e-commerce. Entre os principais módulos que a plataforma oferece, estão: cálculo de frete na página do produto, recuperação de carrinho, brindes e descontos, temas e imagens, redes sociais e meios de pagamento.