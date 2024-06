Fabiola Molina retorna às piscinas e conquista 4 ouros

No último fim de semana, Fabiola Molina participou do Troféu Brasil Master de Natação, organizado pela Associação Brasileira Masters de Natação (ABMN), no Clube de Tênis de Catanduva, no interior de São Paulo.

Troféu Brasil Master de Natação

A atleta olímpica conquistou mais 4 ouros na categoria, nas provas de 50m costas, 50m borboleta, e nos revezamentos 4×50 medley e 4×50 livre.

“Fiquei muito feliz com o retorno nas piscinas e em rever amigos. A natação é um esporte maravilhoso. Vi pessoas de todas as idades participando, o que é uma grande motivação para estarmos em um ambiente benéfico e buscarmos um envelhecimento positivo”, destaca a atleta.

Fabiola Molina