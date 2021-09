Alexandre Arez apresenta seu novo show “Love Songs”

Finalmente chega a notícia que os seguidores de Alexandre Arez tanto esperavam.

Ele estará de volta aos palcos ao vivo dia 5 de outubro, depois de uma ausência de um ano e meio. Será em grande estilo, no tradicionalíssimo Bar Brahma, na esquina mais famosa de São Paulo. Lá se apresentaram os maiores nomes da música brasileira e internacional de várias gerações.

Nesse tempo de distanciamento, Arez realizou lives semanalmente e lançou vídeos no YouTube. Entretanto apesar de interagir com seus seguidores, Alexandre sentiu falta da cumplicidade do público, de sentir a resposta dos fãs ao vivo, a interação, olhos nos olhos.

Arez traz novidades além de seu tradicional repertório. Vai interpretar sucessos mundiais, com seu romantismo intimista e moderno. São canções como Me and Mrs Jones, You make me feel brand new, How deep is your love, Careless whispers, Rock and roll lullaby, Can’t take my eyes off you.

Como sempre no dia 5 de outubro Arez será acompanhado por sua banda, com Erick Pontes no violão e guitarra, Marcelo Góis no baixo, Lucas Serra nos teclados, e Lukas Felli na bateria.

Alexandre Arez – “Love Songs”

Bar Brahma

Salão Principal

Av. São João, 677 – República

Tel.: 2039-1250

Capacidade: 300 lugares

Terça-feira, 05 de outubro, às 21h

Abertura da casa: 19h

Ingressos no dia: R$ 85,00

Ingressos Antecipados R$ 70,00

Ingressos antecipados pelo WhatsApp 11 97272 7290

Vendas (11) 97272 7290

Formas de pagamento: PIX – Transferência – Depósito

Classificação: Menor de Idade, apenas acompanhado pelo responsável

Serviço de Valet: R$ 25,00 (Terceirizado)

Foto:João Robero