Com aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, cenário para concursos públicos no país se abre

Com orçamento aprovado, é possível encontrar concursos no DF e em todos os estados brasileiros

A Lei Orçamentária Anual para o ano de 2021 foi sancionada, o que inclui a previsão de mais de 54 mil vagas em concursos públicos. No poder executivo, são previstas quase 50 mil vagas, enquanto as outras ficariam no Poder Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública da União e Ministério Público da União. No entanto, houve o bloqueio da criação de vagas para cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do DF.

O número previsto para os três poderes foi elevado, com 407 mais oportunidades no Poder Executivo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no DF serão custeados pelo governo federal. O veto foi feito por motivos fiscais, não possuindo espaço no orçamento, já que não estava autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com o orçamento aprovado, é possível encontrar concursos no DF e em todos os estados brasileiros. No Poder Legislativo, são cerca de 140 vagas, como para técnico legislativo, por exemplo, que exigem níveis médio e superior. Oportunidades para advogados também serão disponibilizadas.

Haverá ainda a seleção de analistas legislativos, com exigência de nível superior em ramos como administração, arquivologia, contabilidade, assistência social e enfermagem. Outras vagas ficam em informática legislativa, processo legislativo, registro e redação parlamentar, além de engenharia eletrônica e telecomunicações. As atividades são diversas para conquistar um cargo público e estabilidade financeira.

Já no Judiciário as vagas previstas estarão no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, na Justiça Militar da União, na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. São oportunidades diversas, e deve-se ficar de olho nos concursos e prazos para inscrição.

Algumas seleções devem também acontecer para Aeronáutica, Marinha e Exército, além de diversas universidades públicas como a Federal da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) também têm previsão de concursos em 2021.

É preciso ficar atento à divulgação dos editais para os concursos públicos para quem planeja concorrer. Se tiver alguma vaga que interesse, é importante ler o edital com atenção para entender os requisitos e o conteúdo da prova. Existem cursos online para quem quer se preparar melhor. Para os que pretendem estudar sozinhos, é interessante praticar questões que já caíram em provas anteriores. Pode-se criar um cronograma para ter um estudo mais efetivo. Mas, antes de tudo, é essencial se aplicar para uma vaga que tenha aptidão ou desejo de se estabelecer na área.

