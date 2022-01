Corinthians Free Fire anuncia line-up para 2022

“Memgod”, “VitinXP” e “Band” reforçam o time alvinegro na categoria mobile

Acabou a espera da Fiel para conhecer os jogadores que irão representar o Corinthians Free Fire em 2022. A Nomad Esports, atual gestora da equipe de esportes eletrônicos do Timão, acaba de anunciar a line-up oficial do time de mobile para este ano, que contará com os reforços de João Pedro “Memgod” Matayoshi, ex-FURIA e duas vezes integrante da Seleção LBFF, Wagner Vitor “VitinXP” Silva, ex-Team Solid, e Nicolas “Band” Jesus, que foi promovido da BDL (Bando de Loucos), a categoria de base da organização. O vídeo do anúncio da line-up pode ser visto no canal do YouTube do Corinthians Free Fire.



Além dos novos jogadores, o Corinthians Free Fire manteve os destaques Erik “Zenac” Borges, Kauan “Gelo” Torres e Ramon “Razure” Gomes, e o técnico Edik “Kied” da Silva, que segue no comando do time e será auxiliado pelo analista Antonio “Zultra” Pinho, ex-GOD. “Estamos preparando a equipe para crescer ainda mais em 2022 e buscar o bicampeonato mundial, nosso principal objetivo esportivo do ano”, disse Cleber Fonseca, head de Esports do Corinthians Free Fire.



Corinthians Free Fire

Entre outras novidades que serão anunciadas em breve, o Corinthians Free Fire já trabalha na montagem de uma equipe multidisciplinar qualificada com fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista e psicólogo, que darão suporte aos atletas, e em iniciativas para envolver ainda mais os fãs “Estamos pensando no presente e no futuro do Corinthians Free Fire, planejando ações inovadoras para os nossos fãs e em formas de qualificar ainda mais a organização. Nos próximos meses anunciaremos e detalharemos diversas iniciativas, como uma peneira para novos jogadores, projetos com influenciadores e a Copa Corinthians”, antecipa João Gava, CEO da Nomad Esports.



Confira a line-up completa do Corinthians Free Fire:



Comissão Técnica

Edik “Kied” Silva – técnico

Antonio “Zultra” Pinho – analista

Jogadores

Eric “Zenac” Borges

Kauan “Gelo” Torres

Ramon “Razure” Gomes

João Pedro “Mengod” Matayoshi

Wagner Vitor “VitinXP” Silva

Nicolas “Band” Jesus

Para informações sobre a Nomad Esports acesse o site.

Nomad Esports

Sobre a Nomad Esports – Fundada pela Kinship Entertainment, desenvolvedora de jogos 100% brasileira, a Nomad é uma empresa dedicada a fomentar a indústria de games e eSports no país. Formada por especialistas com mais de 10 anos de experiência no mercado de jogos em seus diversos campos de atuação, como agências de publicidade e marketing, desenvolvedoras e organizações esportivas, conta com vasta expertise internacional, especialmente no continente Asiático.

Além da publicação no Brasil e na América Latina do jogo brasileiro de tower defense Skydome, produzido pela Kinship, a Nomad também atua na organização de campeonatos, consultoria em games e eSports para grandes marcas, gestão em marketing e desenvolvimento de projetos especiais para uma indústria apaixonada que movimenta US$ 126 bilhões ao ano. Atualmente, a Nomad tem sede em São Paulo (Brasil), unidades de negócio em Xangai (China) e Orlando (EUA) e previsão de inaugurar um novo escritório em Dubai (Emirados Árabes), em 2022. Veja mais sobre a Nomad Esports no site e no Instagram.