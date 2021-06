Festa Junina é nova campanha promocional da COOP

As comemorações continuam restritas, mas algumas datas não podem passar em branco. Por isso, a Coop realizará, até o dia 30 de junho, em suas 31 lojas de supermercado a tradicional campanha voltada para as festas juninas.

Festa junina

No período da campanha haverá ações nas redes sociais com dicas de receitas de doces e bebidas, além de tabloides com várias ofertas nas categorias de grãos, farináceos, condimentos, salgadinhos, bebidas quentes e doces típicos. No setor de panificação, também poderão ser encontrados vários produtos da marca própria Delícias da Coop, com destaque para o pão francês, bolo de fubá, rosquinha de canela e pão de milho, dentre outras opções.

Coop

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 108 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 74 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br