O aço inox é um material resistente e de alta durabilidade, muito presente em nossas casas, em diversos materiais. O material resiste à oxidação e suporta altas temperaturas e fatores naturais como exposição à chuva e ao calor solar, por isso seu uso é tão comum em portas e janelas na construção civil. Mas não é só nas construções que o aço inox está presente, ele pode ser encontrado em vários setores da indústria, por exemplo. Pensando em sua versatilidade e presença em diversos locais, separamos algumas dicas de quais produtos devo utilizar para a limpeza de aço inox que podem te ajudar.

O que é o aço inox?

O aço inoxidável, ou aço inox, é um produto feito a partir de ferro, cromo, níquel e outros metais, altamente resistente à corrosão e oxidação. O produto é considerado sustentável, pois pode ser reciclado inúmeras vezes e não agride o meio ambiente, mesmo quando em contato com a água o aço inox não libera partículas que podem causar poluição ou contaminação.

O material suporta altas temperaturas, e resiste a incêndios. E mesmo em chamas o material não produz fumaça tóxica. Está presente em portas, janelas, fachadas, coberturas e outros setores da construção civil.

Apesar de ser bastante comum, o aço inox não está restrito ao uso na construção civil. Ele também se aplica ao desenvolvimento de equipamentos utilizados em hospitais, como o expurgo hospitalar, e também contempla outras áreas da indústria.

Aplicação do aço inox

Além da aplicação na indústria e na construção civil, o aço inox também está presente em construções urbanas como pontos de ônibus e outras instalações públicas, visto que são fáceis de limpar. Inclusive a tinta usada em pichações pode ser removida com facilidade de superfícies em aço inox.

Utensílios domésticos

O aço inox está presente em vários utensílios que utilizamos no dia a dia em nossas casas e nos restaurantes, justamente pela forma prática de serem higienizados. Ele está presente nos talheres, panelas, eletrodomésticos e até nas pias, por suportarem calor extremo e serem de fácil manutenção.

Mobiliário

Outra forma bastante comum de utilização do aço inox atualmente é nos móveis. Por ser considerado um material nobre e sofisticado, o inox vem sendo um material perfeito para incorporar na decoração de vários ambientes.

Quais produtos devo utilizar para a limpeza de aço inox?

Para manter o seu produto de aço inox bem conservado e fazer com que ele dure por mais tempo, é fundamental acertar na escolha de quais produtos devo utilizar para a limpeza de aço inox, por isso separamos algumas dicas para você.

Detergentes suaves

Para evitar manchas causadas por produtos de limpeza, escolha sempre detergentes suaves e neutros. Os produtos mais intensos podem danificar a aparência de seu aço inox se não enxaguados corretamente, então para evitar tais problemas opte sempre por detergentes suaves.

Na hora de lavar seus utensílios domésticos em aço inox certifique-se de escolher uma esponja macia, de superfície não porosa, pois mesmo com a escolha certa do detergente a esponja pode riscar seus talheres e panelas, se aplicada muita força de atrito no momento da lavagem.

Removedores à base de amônia

Os removedores à base de amônia também são uma ótima escolha na hora de decidir quais produtos devo utilizar para a limpeza de aço inox, e devem ser usados sem medo de causar danos. A maneira mais indicada de fazer o uso é diluindo uma pequena quantidade em água morna e aplicando com uma esponja ou pano macio sobre a superfície em aço inox. Após fazer a limpeza, é interessante enxaguar também em água morna e secar com um pano igualmente macio. O removedor à base de amônia fará uma limpeza profunda e eficiente em seu produto de aço inox e auxiliará na manutenção de sua durabilidade.

Ácido nítrico

O ácido nítrico é um grande auxiliar na limpeza eficiente do aço inox, e é o único ácido que pode ser utilizado com esta finalidade. A forma recomendada do uso do ácido nítrico na limpeza de utensílios em aço inox é uma parte de ácido nítrico para nove partes de água. Dilua bem o produto e use luvas e proteção ocular para manusear o produto. Caso haja algum contato com a pele acidentalmente, o ideal é lavar em água corrente por alguns minutos. E em caso de provável reação alérgica procure orientação médica.

Lembre-se sempre de fazer a limpeza de seus utensílios em aço inox regularmente e secá-los logo em seguida, pois mesmo com a alta resistência à oxidação, é necessário haver alguns cuidados para preservar seu material.

Estas são algumas dicas de quais produtos devo utilizar para a limpeza de aço inox que separamos para você. Esperamos que elas sejam úteis na hora de fazer a limpeza geral e deixar sua casa brilhando.