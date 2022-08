Quais as metrópoles brasileiras

Conheça as principais metrópoles do Brasil e saiba as suas principais particularidades

Todos nós ouvimos falar das principais capitais do Brasil, mas, entre elas, existem aquelas que crescem tanto que se tornam metrópoles.

Será que vale a pena morar em São Paulo ou outras metrópoles, como Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba? Tudo isso vai depender do que a pessoa está procurando.

Por isso, vamos apresentar um pouco das principais metrópoles do país e suas principais características que as tornam tão especiais. Saiba mais lendo o nosso artigo.

O que são metrópoles?

Metrópole é toda cidade ou aglomeração que possui um grau elevado de urbanização em seu espaço. Esses locais centralizam trabalho, serviços e outros aspectos econômicos importantes, destacando-se frente a outras regiões.

As metrópoles brasileiras surgiram a partir da urbanização acelerada do Brasil que ocorreu a partir da segunda metade do século XX, época em que o país se desenvolveu de forma relevante e passou a ganhar mais notoriedade internacional.

As metrópoles geram uma rede de transportes e comunicação muito importante ao seu redor, com cidades pequenas orbitando economicamente ao redor dessas regiões. É possível que ocorra, inclusive, a conurbação, que consiste na união do espaço urbano de duas ou mais cidades.

Atualmente, mais de 80% da população brasileira habita os centros urbanos, mostrando como o país se tornou predominantemente urbano. Diversas metrópoles se consolidaram e possuem, hoje, elevada importância global e nacional.

Metrópoles globais

As metrópoles globais são aquelas metrópoles que possuem maior relevância no cenário internacional. Estas englobam os principais polos econômicos do país, com grandes empresas nacionais e internacionais de diversos setores (indústria, banco, varejo, etc.) atuando em seu território.

Além disso, suas redes de transporte costumam ser bem desenvolvidas e há uma integração territorial do restante do país com essas cidades. No Brasil, existem duas metrópoles globais: São Paulo e Rio de Janeiro.

São Paulo é a principal cidade brasileira quando se pensa no aspecto econômico. Grandes empresas se estabeleceram na cidade e arredores, de forma que ela é responsável por uma porção considerável do PIB do país.

O Rio de Janeiro também possui importância global: além de ter sido a capital do país por muito tempo, ela foi considerada por muitas épocas como a capital cultural do país. A região ainda possui uma importância econômica muito grande.

Metrópoles nacionais

As metrópoles nacionais possuem uma relevância que não chega a se dar de forma internacional, mas sim de forma regional. Ainda assim, tratam-se de grandes centros urbanos muito relevantes para o país.

Entre elas, está Belo Horizonte (MG), mais uma cidade da região sudeste que possui elevada importância econômica e cultural.

Além disso, as cidades de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) são muito importantes para a região sul, sendo fundamentais também para trocas comerciais com países próximos, como Uruguai, Paraguai e Argentina.

Há, ainda, metrópoles importantes na região nordeste, como Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Elas são fundamentais para o cenário econômico da região.

Por fim, é possível citar também a cidade de Brasília (DF), principal cidade da região Centro-Oeste. Ela é a capital do país, sendo de fundamental importância para a região.

Metrópoles regionais

Já as metrópoles regionais, apesar de não se destacarem tanto no cenário nacional, são fundamentais para o mercado local. Goiânia, por exemplo, é uma cidade importantíssima para a região Centro-Oeste (GO).

Além disso, as cidades de Manaus (AM) e Belém (PA) têm uma importância muito grande para a região norte, sendo os principais polos econômicos dessa região.

Outras regiões importantes

Ainda que não sejam metrópoles, o Brasil conta com outras diversas cidades importantes, como é o caso das capitais dos estados, que possuem importância para as regiões das redondezas.

É possível citar também algumas cidades que não são capitais, mas que ainda assim são fundamentais para a economia local. É o caso de Campinas, importante polo tecnológico brasileiro que tem relevância em parte de São Paulo e sul de Minas Gerais.

Imagem de Francis Anderson Anderson por Pixabay