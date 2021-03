PUMA, Palmeiras e Rincon Sapiência lançam música para celebrar Tríplice coroa

A PUMA, o Palmeiras e o rapper palmeirense Rincon Sapiência lançam uma música para comemorar o quarto título alviverde da Copa do Brasil 2020. Desde o início da parceria com a marca alemã, esse é o terceiro título conquistado pelo clube paulista, representando uma tríplice coroa formada pelo Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores, todos no mesmo ano. Clique aqui para conferir.

Rapper palmeirense Rincon Sapiência

A música fala do forte sentimento e entrega dos jogadores e da comissão técnica em campo, mesmo durante o período sem torcida. Apresenta também referência à tríplice coroa, além de falar sobre campanhas passadas da PUMA, a força da camisa e da cor verde.

PUMA

Palmeiras