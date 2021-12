Conheça as fotos vencedoras do concurso de fotografia do Capucho No Ar!

No dia 27/11, o Capucho No Ar, o canal da fotografia descomplicada, do Youtube, anunciou em live o resultado do CONCURSO CAPUCHO NO AR DE FOTOGRAFIA 2021. O concurso premiou sete fotógrafos, sendo três da categoria LIVRE, três da categoria AVIAÇÃO e o GRANDE PRÊMIO escolhido pelo júri como a melhor fotografia do concurso em todos os quesitos avaliados.



As inscrições foram abertas para todo o território nacional, gratuitamente e contou com a participação de várias regiões do Brasil. O evento cultural foi uma iniciativa promovida pela Estúdio CAPS, através do canal Capucho No Ar, do fotógrafo Claudio Capucho, com o apoio da Nippon Câmeras e das camisetas Arte CAPS. O júri foi composto pelos fotógrafos Sérgio Fujiki, Ro Capucho, Gerson Fujiki e Claudio Capucho. Segundo Sérgio, pela qualidade artística de todas as fotos inscritas, foi “difícil escolher”, e foi mesmo, porque era uma foto mais fantástica que a outra!



São os vencedores: Juliano Gianotto (Limeira/SP), Rodrigo Callado (Rio de Janeiro/RJ), Jotapê Frazão (São José dos Campos/SP), Anderson Francisco (Vitória de Santo Antão/PE), Fernando Trugillo (Santo André/SP), Régis Santos (Araraquara/SP) e André Manhani (São Paulo/SP).



Capucho No Ar

Você pode conferir no Youtube, no endereço www.youtube.com/capuchonoar, como foi o evento de divulgação dos premiados, numa live que durou em torno de 1h40min, apresentado pelo Capucho.



CONCURSO CAPUCHO NO AR DE FOTOGRAFIA 2021

Confira as fotografias vencedoras!