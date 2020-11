Obra da Via Esplanada altera trânsito na região oeste

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que devido às obras da Via Esplanada, na região oeste, haverá uma alteração no trânsito local.

A partir desta terça-feira (17), a rua Ana Maria Nardo ficará como mão única, sentido centro, e a rua Manoel Saldanha, será por cerca de 14 dias, a opção para o sentido oposto (Urbanova).

As interdições terão o apoio dos agentes de mobilidade urbana para organização do trânsito e orientação aos motoristas.

Via Esplanada

Lançada em julho deste ano, a obra da Via Esplanada, localizada entre os bairros Jardim Esplanada e Vale dos Pinheiros, irá desafogar o trânsito e gerar mais qualidade de vida aos usuários do transporte público, ciclistas e pedestres.

A região registra momentos congestionamentos nos horários de pico, principalmente no período da tarde, que demandam operações de trânsito diárias e até sete agentes atuando simultaneamente.

A execução da Via Esplanada irá possibilitar a criação de um binário com a rua Ana Maria Nardo, garantindo uma melhor interligação da região centro e oeste do município, oferecendo uma alternativa viária que permita a circulação mais segura e direta dos ônibus do transporte público, pedestres, ciclistas e veículos.

De acordo com o projeto, a rua Ana Maria Nardo Silva terá mão única no sentido centro, com três faixas de rolamento, desde o entroncamento com a rua Laurent Martins. E a Via Esplanada terá mão única, com duas faixas de rolamento no sentido Urbanova, desde a rua Henrique Mudat até o início da avenida Linneu de Moura.

A obra irá remodelar a mobilidade urbana da região com ciclovia, acessibilidade e uma nova sinalização. A obra será executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal) e tem prazo de sete meses para ser concluída.

A obra tem valor de R$ 2.704.920,69, sendo R$ 2.526.680,64 de recursos do Governo Federal.

Via Esplanada irá desafogar o trânsito e gerar mais qualidade de vida aos usuários do transporte público, ciclistas e pedestres – Foto: Claudio Vieira/PMSJC