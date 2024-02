Joseense vence concurso mister Brasil Imprensa 2024

No último dia 28 de janeiro , no Teatro municipal Mauá – cidade São Paulo . Joseense com 1.55 de altura , leva título principal , competindo com vários misters de cada estado Ewerthon foi eleito Mister Brasi Imprensa 2024 e segundo lugar Vinicius dias ,Ewerthon,possui um projeto social que vem auxiliando pessoas portadores do vírus HIV, e levou seu projeto ao concurso, conquistando o corpo de jurados .

Diz Ewerthon “ eu levo minha voz ,não para que possa gritar , mas para aqueles sem voz possam ser ouvidos ..”

Ewerthon eleito Mister Brasi Imprensa 2024