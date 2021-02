Programa Estrada para a Saúde realiza mais de 3 mil procedimentos médicos e odontológicos na via Dutra

Espaço localizado em Roseira (SP) oferece atendimentos gratuitos para os caminhoneiros

O Programa Estrada para a Saúde, coordenado pelo Instituto CCR e CCR NovaDutra, realizou 3.090 procedimentos odontológicos e médicos com os caminhoneiros, no ano passado em seu ponto fixo, localizado no km 82, sentido Rio de Janeiro, na cidade de Roseira (SP), no Vale do Paraíba, no pátio do Posto Arco-Íris.

Entre os procedimentos mais realizados, no Estrada para a Saúde, estão: verificação da pressão arterial, teste de glicemia, e o diagnóstico e a prevenção dental. Além de acompanhar a saúde dos motoristas profissionais, que têm poucas oportunidades de fazerem isto devido à sua profissão e a rotina, o programa também oferece orientações de saúde.

Atendimento gratuito de saúde ao caminhoneiro na Dutra

No ponto fixo do Programa Estrada para a Saúde, na via Dutra, o caminhoneiro pode realizar exames de glicemia, colesterol, pressão arterial, acuidade visual e cálculo de massa corpórea. Além disso, o caminhoneiro tem à sua disposição tratamentos odontológicos preventivos, como aplicação de flúor, restauração, raspagem de tártaro e extração simples.

No ano passado, de janeiro a dezembro, foram 3.090 procedimentos realizados com os motoristas profissionais. Foram 1.364 procedimentos odontológicos (diagnóstico, prevenção e restauração dental) e 1.726 procedimentos médicos (índice de massa corpórea, consulta médica, exame de vista, verificação da pressão arterial, teste de glicemia e colesterol). Em relação aos procedimentos, um único atendimento ao caminhoneiro pode gerar mais de um procedimento.

Os serviços disponibilizados aos profissionais são oferecidos desde 2008, quando foi inaugurado o espaço para atendimento odontológico. Já em agosto de 2020, foi inaugurado o ponto fixo do Estrada para a Saúde, que além do atendimento dentário, passou a contar com os atendimentos médicos e de enfermagem.

“O Estrada para a Saúde permite que o motorista profissional pare alguns minutos da rotina para cuidar da sua saúde. Dar a devida atenção à saúde é uma forma de aumentar a qualidade de vida e, desta forma, sempre fazer uma viagem melhor. O ponto fixo do Estrada para a Saúde é uma oportunidade para que o caminhoneiro possa dedicar o seu tempo para cuidar da saúde e do seu bem-estar”, destaca Jair Xavier, Gerente de Relações Institucionais e Comunicação da CCR NovaDutra.

Os atendimentos

Em treze anos de serviços prestados, a unidade contabilizou mais de 24,5 mil atendimentos.

Estrada para a Saúde na via Dutra

Onde: km 82 da pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira (SP).

Atendimento Odontológico: o atendimento será retomado em breve.

o atendimento será retomado em breve. Atendimento de Enfermagem: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Atendimento Médico: de terça a quinta-feira, das 13h às 16h.

Instituto CCR

Sobre o Instituto CCR : O Instituto CCR, fundado em 2014, é a entidade privada sem fins lucrativos que gerencia a investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários, o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas – e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões . Com foco em inclusão social, saúde e educação, o Instituto CCR já beneficiou comunidades no Brasil e no exterior, em locais onde as concessionárias da companhia atuam. Desde a sua criação, já foram gerenciados R$ 151 milhões, e, somente em 2019, mais de 1 milhão de pessoas foram impactadas em 152 cidades, no Brasil e no exterior. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

CCR NovaDutra

Sobre a CCR NovaDutra: A CCR NovaDutra é responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. A Concessionária tem 24 anos de existência e foi a segunda a integrar o Grupo CCR.

Foto: Divulgação/Comunicação CCR NovaDutra