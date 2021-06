Colégios Embraer abrem processo seletivo para turmas de 2022

O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa anuncia a abertura do processo seletivo para a turma 2022 dos Colégios Embraer, de ensino médio, com 240 vagas disponíveis para estudantes nascidos após 31 de março de 2006.

Colégio Embraer Juarez Wanderley

Em São José dos Campos, o Colégio Embraer Juarez Wanderley tem 128 vagas sociais destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública de ensino do município e das cidades de Jacareí, Caçapava e Taubaté. Outras 32 vagas são para alunos pagantes.

Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho

Já o Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho, localizado em Botucatu, disponibiliza 64 vagas sociais e outras 16 vagas para alunos pagantes residentes nas cidades de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Itatinga, Pardinho, Pratânia, São Manuel e Botucatu.

Estudantes que ainda não terminaram o ensino fundamental, mas que desejam conhecer a prova, também podem participar por meio da modalidade “treineiro”.

Fundação Vunesp

As inscrições serão realizadas de forma totalmente online entre os dias 1° a 30 de junho pelos sites institutoembraer.org.br ou http://www.vunesp.com.br/EMBR2101, onde também encontra-se o edital completo. A prova acontece no dia 22 de agosto e irá seguir todos os protocolos sanitários detalhados no edital. O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para inscrição é de R$ 60,00.

Colégios Embraer

Além da reconhecida qualidade de ensino em período integral, os Colégios oferecem alimentação, uniforme, transporte e material didático. Desde que foram inaugurados, os Colégios Embraer já formaram mais de 4 mil alunos.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

