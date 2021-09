Conheça os tipos de shampoo, seu cabelo vai agradecer!

O shampoo é o produto responsável pela limpeza dos fios, mas sua escolha deve atender as necessidades de cada tipo de cabelo

Cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelada… Nesta célebre canção(Cabelo), marcada na voz de Gal Costa, lembramos que o cabelo, além de ser a moldura do nosso rosto, também precisa de cuidados. Afinal de contas, ele pode ser comprido, trançado, descolorido, aparado, liso, crespo ou cacheado.

É preciso lembrar, também, que cada tipo de cabelo exige um cuidado específico, a começar pelo shampoo e condicionador. Em se tratando deste primeiro, há uma imensa variedade no mercado e cada qual vai oferecer um benefício específico.

Para facilitar na hora de escolher o seu, classificamos as principais características de cada tipo de shampoo. Dessa forma, você vai saber qual o melhor para o seu cabelo.

Shampoo, sinônimo de limpeza

O shampoo é um produto super necessário para a manutenção dos nossos fios, pois ele tem uma ação de limpeza, sendo capaz de eliminar o excesso de oleosidade, suor e sujeiras que vão ficando acumuladas na raiz do cabelo e na extensão dos fios.

O princípio ativo que faz com que isso aconteça é o surfactante ou tensoativo, uma substância que envolve todas essas sujidades acumuladas e as elimina junto com a água. A maioria dos shampoos têm essa propriedade, com exceção dos chamados “liberados” para low-poo e no-poo (explicaremos isso mais a frente).

É importante ressaltar que todos os tipos de cabelos precisam dessa limpeza, independentemente do fio e do shampoo usado. Além disso, existem cuidados “universais” na hora de usar o produto.

Um deles é aplicar o shampoo na raiz e espalhar com as pontas dos dedos, com uma leve massagem capilar. O produto deve se concentrar na raiz porque é onde está a maior parte da sujeira e oleosidade acumuladas, enquanto os fios geralmente conseguem ficar limpos com o contato com a espuma que escorre na lavagem.

Nunca se deve esfregar o couro cabeludo com as unhas, pois isso pode machucar e deixar feridas na região. Uma dica para agredir menos os fios durante a lavagem é usar água fria durante os banhos. Se não conseguir, opte pela água morna e tome um banho mais rápido.

Tipos de shampoo

De modo geral, existem quatro tipos de shampoos que podem ser classificados de acordo com a textura: transparente, translúcido, perolado e leitoso. Quanto mais transparente, maior será o poder de limpeza; e quanto mais denso, maior será o poder de hidratação do shampoo.

Agora existem ainda categorias específicas de shampoos que se adequam a cada necessidade dos fios, como você vai ver a seguir.

Antirresíduos

É o shampoo indicado para uma limpeza mais profunda na raiz dos cabelos, portanto não é de uso diário. A recomendação é para usar o antirresíduos antes de uma hidratação profunda, por exemplo, para uma melhor absorção do produto.

Anticaspa

Como o próprio nome já diz, esse tipo de shampoo ajuda no combate de um problema que incomoda muita gente: a caspa. A ideia é oferecer uma limpeza adequada para eliminar a caspa, mas sem deixar os fios ressecados.

Hidratante

Já o shampoo hidratante deve ser usado por quem tem os fios excessivamente secos ou ressecados, ajudando a repor um pouco mais da hidratação necessária para fios saudáveis.

Matizador

Esse shampoo deve ser usado exclusivamente por quem tem fios loiros (naturais ou não) ou algum tipo de coloração, pois ajuda a neutralizar manchas alaranjadas ou esverdeadas que são comuns em cabelos claros, principalmente pela ação do sol e da água (cloro e sal do mar).

Sem sulfato

Aqui encontramos o shampoo “liberado” para quem faz low-poo e no-pow. Essas técnicas de cuidado com os cabelos exigem que os produtos usados não tenham certos componentes na sua composição, como o sulfato. Os shampoos desse tipo são mais leves, oferecendo uma limpeza sem fragilizar os fios.