Grávida pode fazer tatuagem? Veja as contraindicações

Tatuagens são uma forma de expressão corporal bastante popular, mas quando se trata de mulheres grávidas, muitas dúvidas começam a surgir. Afinal, grávida pode fazer tatuagem? É seguro fazer uma tatuagem durante a gravidez?

Para responder a essa pergunta, vamos explorar as possíveis complicações e riscos envolvidos antes de decidir se é seguro ou não. Vamos lá!

O que acontece quando uma grávida faz tatuagem?

Quando alguém faz uma tatuagem, é inserido pigmento na pele. Esse pigmento é feito de corantes orgânicos e inorgânicos, bem como substâncias químicas diluentes e conservantes. Em geral, esses ingredientes não são nocivos para a maioria das pessoas, mas para mulheres grávidas pode haver algumas complicações.

De acordo com especialistas, as mulheres grávidas que fazem tatuagens podem ter uma complicação chamada infecção devido à redução na imunidade durante a gravidez. Ainda, é possível que ocorram reações alérgicas ao pigmento da tatuagem, o que pode ser prejudicial para a saúde do bebê.

Durante o processo da tatuagem, a agulha pode perfurar os vasos sanguíneos e, consequentemente, atingir o bebê. Essa perfuração pode introduzir bactérias ou outros patógenos que podem levar a infecções.

É importante lembrar que a pele de uma mulher grávida passa por grandes mudanças hormonais e que isso pode afetar a maneira como o corpo reage à tatuagem. Além disso, algumas dessas alterações hormonais podem afetar a forma como a pele cicatriza depois da tatuagem.

Afinal, grávida pode fazer tatuagem?

A resposta para essa pergunta não é simples, pois depende do estágio de gravidez, da saúde da mãe e de outras variáveis. No entanto, acreditamos que, em geral, não é seguro fazer tatuagens durante a gravidez.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e a Food and Drug Administration (FDA), agência norte-americana reguladora de alimentos e medicamentos, recomendam que mulheres grávidas não façam tatuagens. A tatuagem deve ser adiada até o término da gestação.

É importante lembrar que cada gravidez é única, e que as condições da mãe e do bebê devem ser avaliadas individualmente. Caso você ainda tenha dúvidas sobre fazer uma tatuagem, é recomendável que consulte um médico especialista em cirurgia plástica ou dermatologia.

Contraindicações para mulheres grávidas que desejam fazer tatuagem

Embora seja geralmente desencorajado, existem algumas contraindicações específicas que devem ser consideradas caso a mulher grávida deseje fazer uma tatuagem. São elas:

Evite fazer tatuagens nos primeiros três meses de gravidez: nesse estágio da gravidez, o sistema imunológico e muitas das funções orgânicas ainda estão se desenvolvendo, o que aumenta o risco de infecções;

nesse estágio da gravidez, o sistema imunológico e muitas das funções orgânicas ainda estão se desenvolvendo, o que aumenta o risco de infecções; Consulte um médico antes de fazer uma tatuagem: é importante que você consulte um médico para avaliar a saúde da mãe e do bebê;

é importante que você consulte um médico para avaliar a saúde da mãe e do bebê; Escolha um estúdio qualificado e limpo: o estúdio deve estar limpo e ter uma boa reputação para minimizar o risco de infecção;

o estúdio deve estar limpo e ter uma boa reputação para minimizar o risco de infecção; Acompanhe a tatuagem: certifique-se de acompanhar todo o processo para detectar precocemente qualquer problema que possa surgir;

certifique-se de acompanhar todo o processo para detectar precocemente qualquer problema que possa surgir; Verifique se há alguma reação adversa: comunique-se com o médico em caso de vermelhidão, coceira ou outros sintomas após a tatuagem.

Cuidados para quem decidiu fazer tatuagem na gravidez

Se você decidiu fazer uma tatuagem durante a gravidez e se enquadra em uma das situações acima, é importante tomar alguns cuidados para minimizar os riscos. Primeiramente, escolha um estúdio confiável e certifique-se de que as condições de higiene são as adequadas. É importante também informar o tatuador de que você está grávida e perguntar sobre os procedimentos adotados para evitar infecções.

Outro cuidado fundamental é escolher com cuidado a tinta que será utilizada na tatuagem. Opte por tintas orgânicas e livres de metais pesados, que são menos propensas a causar alergias e outros danos.

Por fim, evite fazer a tatuagem em áreas do corpo que possam ser esticadas durante a gravidez, como a barriga e os seios. Caso contrário, é possível que a tatuagem perca definição ou cause desconforto. Lembre-se também de adotar os cuidados necessários para evitar infecções durante a cicatrização, como lavar a tatuagem com sabão neutro e não coçar a pele.

Conclusão

Embora tatuagens sejam comuns em nossa sociedade, é importante ter em mente que mulheres grávidas devem ter precauções especiais.

A tatuagem pode ter efeitos adversos na saúde da mãe e do bebê, e é melhor evitar fazer tatuagens durante a gravidez. Caso ainda haja dúvida, é importante consultar um médico antes de tomar qualquer decisão.

No entanto, a tatuagem é alvo de muitas dúvidas, não só se grávida pode fazer tatuagem, é uma das dúvidas mais comuns é se fazer tatuagem é pecado.

Imagem de Boris Gonzalez por Pixabay