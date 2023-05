Profissões em 2023 que exigem o inglês

Hoje em dia, saber inglês deixou de ser apenas uma habilidade útil e se tornou quase que uma obrigação para quem deseja ter sucesso profissional em diversas áreas. Muitas empresas exigem fluência na língua para contratação e promoção de funcionários, e em algumas profissões, o conhecimento avançado de inglês é imprescindível. Neste artigo, vamos listar algumas dessas profissões e dar dicas para quem deseja estudar inglês para se destacar nesses campos.

Profissões que exigem um bom conhecimento de inglês

Profissionais de tecnologia

O setor de tecnologia é um dos que mais crescem no mundo, e muitas empresas desse ramo têm sede em países onde o inglês é a língua oficial, como Estados Unidos e Reino Unido. Além disso, a maioria das informações sobre tecnologia, como manuais de programação e documentação de software, são escritas em inglês. Ter um bom conhecimento de inglês é fundamental para quem deseja trabalhar na área de tecnologia.

Profissionais de Relações Internacionais

Profissionais de Relações Internacionais trabalham em empresas e organizações que atuam em vários países. Essas empresas geralmente usam o inglês como a língua principal de comunicação interna, e também para se comunicar com outras empresas e organizações em todo o mundo. Ter um bom conhecimento de inglês é uma habilidade fundamental para quem deseja ter sucesso nessa área.

Profissionais de Negócios e Comércio Exterior

O comércio internacional é cada vez mais comum, e muitas empresas têm negócios em todo o mundo. Ter um bom conhecimento de inglês é fundamental para profissionais que trabalham em comércio exterior, pois isso lhes permite se comunicar com fornecedores, clientes e parceiros em todo o mundo.

Profissionais de Marketing

O marketing é uma área em constante evolução, e muitas campanhas de marketing são criadas para atingir um público global. Ter um bom conhecimento de inglês é importante para profissionais de marketing, pois isso lhes permite entender e criar campanhas que atinjam públicos em todo o mundo.

Profissionais de Turismo

O turismo é um setor que exige fluência em inglês, especialmente em países onde a língua oficial é diferente. Profissionais de turismo, como guias turísticos e atendentes de hotéis, precisam se comunicar com turistas de todo o mundo em inglês.

Dicas para estudar inglês

Imersão

A melhor maneira de aprender inglês é se imergir na língua. Isso pode ser feito de várias maneiras, como assistir a filmes e séries em inglês, ouvir podcasts em inglês, e ler livros e artigos em inglês. Quanto mais você se expuser ao idioma, mais fácil será aprender e aprimorar suas habilidades.

Cursos de inglês

Fazer um curso de inglês é uma das melhores maneiras de aprender e aprimorar suas habilidades. Existem várias opções de cursos de inglês, desde cursos pres

enciais até cursos online. O importante é encontrar um curso que atenda às suas necessidades e se comprometer a estudar regularmente.

Prática

Não adianta apenas estudar a teoria do inglês, é preciso praticar para realmente dominar a língua. Tente conversar em inglês com amigos que também estejam aprendendo, ou até mesmo em aplicativos de conversação com nativos da língua. Quanto mais você praticar, mais confiante se sentirá na hora de se comunicar em inglês.

Vocabulário

Um bom vocabulário é fundamental para se comunicar em inglês. É importante não apenas aprender as palavras, mas também saber como usá-las corretamente em contextos diferentes. Uma boa maneira de expandir seu vocabulário é ler livros, artigos e jornais em inglês e fazer anotações de novas palavras para revisar posteriormente.

Gramática

A gramática é a base da língua e é importante aprender as regras gramaticais para construir frases corretamente em inglês. Existem vários materiais disponíveis, como livros e sites, que ensinam a gramática do inglês de forma clara e objetiva.

Disciplina

Por fim, é importante ser disciplinado nos estudos de inglês. Estabeleça metas realistas e crie uma rotina de estudos que funcione para você. Comprometa-se a estudar todos os dias, mesmo que seja por apenas alguns minutos, e mantenha-se motivado para alcançar seus objetivos.

Em conclusão, saber inglês é uma habilidade importante para ter sucesso em diversas profissões. É possível aprender e aprimorar suas habilidades em inglês através de imersão, cursos de inglês, prática, expansão de vocabulário, estudo da gramática e disciplina. Com dedicação e esforço, é possível se tornar fluente em inglês e se destacar no mercado de trabalho.

Imagem de Werner Heiber por Pixabay