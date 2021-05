COOP adere ao pagamento via PIX

Todos os checkouts das unidades de supermercado (com exceção dos autocaixas) e drogarias da Coop já estão aceitando o meio de pagamento Pix. Trata-se de mais uma conveniência, prática e segura, para os seus cooperados e clientes.

Pix

Para utilizar este meio de pagamento, basta ter uma conta-corrente com a funcionalidade Pix ativada no smartphone. Após passar suas compras pelo checkout, o monitor de tela do PDV exibirá um QR Code, que deve ser escaneado pelo aparelho de celular do cliente.

Essa nova forma de pagamento deverá agilizar ainda mais as transações. Em 2020, aproximadamente 900 mil cooperados realizaram compras nas unidades da Coop. No período foram registradas nos checkouts 34,7 milhões de compras.

“A fim de viabilizar essa nova forma de pagamento, foram necessárias atualizações no software dos checkouts para garantir a exibição do QR Code e permitir a comunicação com a instituição financeira”, explica Valeria Marquiotti, Coordenadora da Tesouraria.

Coop

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, 9% superior ao ano anterior, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 108 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 74 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

