20 frases inspiradoras de C.S. Lewis que vão transformar sua vida

De frases sobre amizade a reflexões sobre a vida espiritual, confira uma seleção das melhores frases do aclamado autor de livros cristãos e comece o dia com inspiração.

Você já se deparou com uma frase tão impactante que a levou a refletir sobre a vida? C. S. Lewis, autor de clássicos da literatura como As Crônicas de Nárnia, também era conhecido por suas frases inspiradoras e profundas. Seja sobre amor, amizade, fé, educação ou filosofia, as palavras de Lewis têm o poder de tocar os corações e mudar a perspectiva de quem as lê.

Abaixo, vamos mergulhar em algumas das melhores frases do autor e entender um pouco mais sobre o pensamento e a vida de um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos. Prepare-se para se inspirar e refletir sobre a vida através das palavras de C. S. Lewis.

Frases do autor C.S Lewis

“A amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para outra: ‘O que! Você também? Eu pensei que eu era o único.” Essa frase mostra a importância da conexão entre pessoas que compartilham interesses, experiências e visões semelhantes. “Não é o que acontece conosco que nos define, mas aquilo que fazemos com o que acontece conosco.”. Essa frase destaca a importância da resiliência e da capacidade de superação diante das adversidades. “A alegria é o sério negócio do céu.” Essa frase enfatiza que a alegria não é apenas um sentimento superficial, mas algo que tem um significado profundo e importante para a vida. Não existe um livro tão ruim que não tenha algo de bom nele.” Essa frase mostra a importância de sempre tentar encontrar algo positivo em qualquer situação ou experiência. “Não podemos ter certeza de coisa alguma além daquilo que aceitamos como verdadeiro.” Destaca-se a importância de estar sempre disposto a questionar nossas próprias crenças e estar aberto a mudanças e novas perspectivas. “O progresso significa não apenas mudança, mas mudança para melhor.” Essa frase mostra que o progresso deve ser orientado para a melhoria e não apenas para a mudança por si só. “O verdadeiro progresso consiste em renovar a mente das pessoas.” Essa frase enfatiza que o progresso deve começar com a mudança da mentalidade das pessoas e não apenas com mudanças superficiais. “Deus não nos quer simplesmente sermos bons, ele quer que sejamos santos – assim como Ele é santo.” Essa frase destaca que a busca pela santidade deve ser um objetivo maior do que apenas a busca por ser uma boa pessoa. “A oração não muda Deus, mas muda quem reza.” Essa frase mostra que a oração é uma ferramenta para transformação pessoal e não uma forma de manipular Deus. “A graça é a beleza de Deus que se manifesta através de você.” Essa frase mostra que a graça divina pode ser vista na beleza e bondade das pessoas. “Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio.” Essa frase é uma metáfora que sugere que a vida é uma correnteza em constante movimento, e que nada permanece o mesmo. Tudo está em fluxo e mudança constante, e nunca podemos experimentar o mesmo momento duas vezes. “Deus é bom, mas não é nada bonzinho.” Essa frase destaca que Deus é amoroso e misericordioso, mas também é justo e não tolera o mal. Ele é bom, mas não age como um avô bonzinho que deixa tudo passar. “A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar em si mesmo menos.” Essa frase enfatiza que a humildade não é a autodepreciação, mas a habilidade de colocar os outros antes de si mesmo. “Nós lemos para conhecermos outros mundos. A razão pela qual lemos é que não podemos experimentar tudo nós mesmos.” Essa frase destaca que a leitura é uma forma de ampliar nossa compreensão do mundo, de conhecer outras realidades e pontos de vista que não teríamos acesso de outra forma. “Você pode fazer qualquer coisa, mas não tudo.” Essa frase enfatiza que não podemos ser bons em tudo, e que é importante escolher com sabedoria onde investir nossas energias e talentos. “A verdadeira educação consiste em aprender a ver o mundo através dos olhos dos outros.” Essa frase destaca a importância da empatia e do entendimento do ponto de vista dos outros como um elemento fundamental para a educação. “A fé é a arte de se agarrar ao que se sabe, mesmo que seja apenas por um fio.” Essa frase enfatiza que a fé não é baseada em provas concretas, mas na confiança e na certeza que temos em nosso coração, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. “A alegria é a séria responsabilidade dos cristãos.” Essa frase destaca a importância da alegria como uma virtude cristã, que deve ser cultivada e compartilhada com o mundo. “Nós podemos ignorar a realidade, mas não podemos ignorar as consequências de ignorar a realidade.” Essa frase enfatiza que não podemos simplesmente escolher ignorar a realidade, pois isso traz consequências que nos afetam inevitavelmente. “Não devemos ter medo de perguntar a Deus por coisas grandes, porque Ele é o Deus dos grandes feitos.” Essa frase destaca que não devemos limitar nossa capacidade de sonhar ou de pedir a Deus por coisas grandes, porque Ele é um Deus poderoso e capaz de realizar grandes feitos em nossas vidas.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor livro para começar a ler CS Lewis?

Uma boa opção para começar a ler CS Lewis é “Cristianismo Puro e Simples”, considerado um dos melhores livros cristãos teológicos e filosóficos do autor.

Como Lewis se converteu?

Lewis se converteu à fé cristã em 1931, sob a influência de seu grande amigo J.R.R. Tolkien, autor de “O Senhor dos Anéis”, que era católico.

Qual é o livro mais vendido de CS Lewis?

“As Crônicas de Nárnia” é a coleção mais famosa e aclamada do autor.

Conclusão

Exploramos 20 frases inspiracionais de C.S Lewis, que nos levam a refletir sobre diversos aspectos da vida, incluindo amizade, mudança, alegria, leitura, educação e fé. Cada uma dessas frases traz uma mensagem profunda e significativa que pode ser aplicada em diferentes contextos da vida.

C.S Lewis nos presenteou com sua sabedoria, e suas palavras continuam inspirando e encorajando as pessoas até hoje. Que estas frases possam ser uma fonte de inspiração para você também, encorajando-o a buscar a verdade, a viver com propósito e a compartilhar sua beleza interior com o mundo.

