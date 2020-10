Primeira edição digital da Feissecre atrai empresas do segmento tecnológico e sustentável

Nos dias 15 e 16 de outubro, acontecerá a 22ª edição da Feissecre (Feira de Tecnologia Industrial), promovida pela Assescre (Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas). Pela primeira vez, a feira será realizada no formato digital, com total interação online entre o público visitante e a as empresas expositoras.

O formato inédito do evento foi idealizado como uma alternativa para a manutenção dos protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19 e, ao mesmo tempo, estimular e ampliar a cadeia produtiva e de negócios das empresas. Entre as participantes confirmadas nesta edição está a Ball Corporation, que fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens de alumínio para clientes de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos e atua também no setor aeroespacial, com foco no governo dos EUA. A companhia e suas subsidiárias empregam 18.300 pessoas em todo o mundo e acaba de estabelecer sua sede na América do Sul, em São José dos Campos (SP).

22ª edição da Feissecre

“É uma satisfação para a Ball fazer parte da Feissecre 2020. É nossa estreia neste fórum e poder trocar experiências e conhecimento sobre inovação e tecnologia e trazer nossa expertise na indústria de latas para o público desse encontro é muito enriquecedor”, afirma Anderson Stefano, vice-presidente de Operações da Ball Embalagens para Bebida América do Sul.

Evento 100% Digital

Há mais de 20 anos, a Feissecre reúne expositores dos setores de máquinas, equipamentos, acessórios, produtos e prestadores de serviço que apresentam as mais recentes novidades tecnológicas de seus segmentos. Nos últimos anos, as edições presenciais receberam cerca de 20 mil visitantes por ano e reuniram cerca de 100 expositores, entre pequenas, médias e grandes empresas da região e também de outros Estados do país.

Feissecre

Para viabilizar a realização da edição deste ano, a coordenação da Feissecre, buscou suporte em plataformas online de última geração que irão reproduzir o layout de uma feira de negócios. Pela plataforma os visitantes podem navegar pelos estandes, conhecer os produtos e serviços de cada expositor, interagir, realizar negócios e parcerias com os representantes das empresas e ainda participar de lives com palestras e debates já previstos na programação da Feissecre 2020.

Assescre

Para o diretor da Assescre e coordenador da Feira, Eduardo Piloto, o anúncio do formato digital do evento foi extremamente bem recebido pelas empresas e pelo público que costuma frequentar feira todos os anos. “Mesmo já estando habituado ao universo online para participar de reuniões e atividades como home office, os últimos cinco meses causaram um vácuo no mercado de feiras e, consequentemente, na viabilização de grandes negócios, parcerias e da troca positiva de informações e experiências. Este movimento inédito confirma a vocação da vanguarda tecnológica de nossos empresários e amplia ainda mais a tradição e a credibilidade da Feissecre”, disse.

Programação

A abertura da 22ª edição da Feissecre acontece no dia 15/10 quando, tanto os expositores quanto os visitantes, após o cadastro na plataforma, terão acesso ao pavilhão virtual do evento. Como em todas as suas edições a entrada/cadastro para a Feissecre é gratuito.

Além de navegar pelos estandes e interagir nas rodadas de negócios, serão disponibilizadas a programação de palestras, pockets e mesas-redondas. Os eventos previamente programados acontecem nos dois dias sempre das 12h às 18h, porém para visitantes e expositores a Feissecre Digital estará com o conteúdo disponível 24 horas.