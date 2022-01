PRESIDENTE MONTANHA E TÉCNICO DOUGLAS NAVAS FALAM SOBRE SUAS EXPECTATIVAS PARA A TEMPORADA DO SÃO JOSÉ FUTSAL

O São José Futsal começa a temporada de 2022 com uma expectativa alta para o ano, ainda mais após fazer uma boa campanha em 2021.

No ano passado a equipe joseense chegou até as Oitavas de Final da Copa do Brasil, na fase Quartas de Final da Liga Nacional e até a semifinal nas duas edições do campeonato paulista, sempre competindo em alto nível desde o começo do ano.

São José Futsal

O bom ano do São José passou, principalmente, pela hegemonia nos jogos de casa. Durante o ano a equipe do Vale do Paraíba perdeu somente uma partida dentro de seus domínios, sendo o restante dos jogos coroados com vitórias ou empates. Essa força dentro de casa foi ainda mais ajudada pela volta da torcida já no final do ano, o que deu ainda mais ímpeto para o São José buscar seus resultados no ginásio do Tênis Clube.

Para o técnico Douglas Navas

‘’O ano de 2021 foi uma boa temporada, que deixou um gosto de quero mais por conta de onde poderíamos chegar. Agradeço muito o apoio que tive do São José Futsal, desde a comissão técnica, junto ao presidente, até as próprias tias da casa do atleta que cuidam do dia a dia de todos. Também não posso deixar de citar o apoio dos colaboradores, prefeitura e torcedores joseenses na temporada passada.

Tenho certeza que teremos uma temporada 2022 ainda melhor, já que estamos vindo de uma crescente neste ano que passou.’’

Presidente Roberto Rocha Brandão

O presidente Roberto Rocha Brandão, o Montanha, também exalta o crescimento do São José Futsal:

“O ano de 2021 foi excelente. Disputamos as fases finais do paulista não só pela categoria adulta, mas também do Sub18 e Sub20. Nossa participação na Copa do Brasil foi expressiva, mas o nosso maior resultado foi na Liga Nacional. Chegamos até as quartas de final da competição, terminando em sétimo na colocação geral. Entendo que faremos uma ótima temporada em 2022 por termos feito uma boa manutenção da equipe de um ano para o outro.’’