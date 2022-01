Prêmio Melhor Plano 2022 divulga lista atualizada com maiores operadoras de internet do país; confira os nomes

Resultados tiveram como base mais de 15 milhões de testes de velocidade e 660 mil avaliações de usuários. Pesquisa é fruto de parceria entre os sites Melhor Plano e Minha Conexão — que comparam planos de internet e telefonia em todo Brasil — e já está em sua quarta edição.

Quais são, na opinião dos consumidores, as melhores operadoras de internet banda larga para 2022? Os resultados estão na nova edição do Prêmio Melhor Plano, que acaba de ser divulgada pelos sites Minha Conexão e Melhor Plano. Pelo quarto ano consecutivo, as plataformas especialistas no ramo de Telecomunicações se unem para eleger, a partir de testes de velocidade de internet e avaliações realizadas no último ano, as empresas que mais vêm se destacando nos quesitos satisfação e velocidade em todo o Brasil.

Para gerar os resultados, a premiação levou em conta mais de 15 milhões de testes de velocidade e 660 mil opiniões de usuários, que avaliaram o trabalho das operadoras em cerca de 3 mil municípios nacionais. O prêmio segue o objetivo de ambos os sites ao apresentar informações imparciais sobre que provedores oferecem o melhor serviço em cada cidade e estado, impactando positivamente a tomada de decisão por parte do consumidor.

Mais uma vez, os vencedores se dividiram nas categorias de “melhor velocidade”, “melhor satisfação” e “melhor provedor”, com feitos inéditos para certos nomes do segmento. Esse é o caso da VirteX Telecom, por exemplo, que aparece entre os premiados nacionais pela primeira vez com troféu no quesito satisfação — pertencente à Vivo por duas edições sucessivas. De toda forma, isso não significou o insucesso da concorrente, que agora leva o prêmio nacional do tipo velocidade e melhor provedor do Brasil para casa.

“Chegamos ao quarto ano de Prêmio Melhor Plano unindo os mesmos sentimentos que impulsionaram sua primeira edição: o desejo de facilitar a decisão dos brasileiros, contribuindo para escolhas mais assertivas, e o entendimento de que é preciso reconhecer as instituições que ofereceram internet de qualidade, sobretudo durante o isolamento social” compartilha Pedro Israel, co-fundador do Melhor Plano.

Acesse a lista de premiados em cada estado:

Para conferir os vencedores por município, basta clicar em cada estado, buscando pela cidade que deseja logo em seguida. No entanto, em alguns casos, pode ser que o usuário se depare com regiões sem uma categoria ou outra. Isso acontece por dois motivos: ou as avaliações foram insuficientes ou não houve interseção de dados entre as categorias de “melhor velocidade” e “maior satisfação” para chegar ao resultado.

Metodologia

A nova edição do estudo teve como base os testes de velocidade de internet feitos de janeiro a novembro de 2021 no site Minha Conexão. Foram levadas em conta a rapidez da velocidade de download, upload e a satisfação dos usuários com seus provedores. No total, estima-se a análise de aproximadamente 15.670.000 milhões de testes, bem como 665.900 mil avaliações dos consumidores.

Como nas edições que o antecedem, apenas provedores com o mínimo de mil testes de velocidade realizados no período participaram do prêmio. Também foi exigido que eles possuíssem ao menos 3% da amostra dos testes da região avaliada para ter significância estatística. Além disso, foi preciso haver testes mapeados do provedor nos últimos 3 meses, de modo a garantir que a empresa está à ativa.

Quanto às regiões, cada cidade precisou ter, no mínimo, 3 mil testes dentro do período avaliado para ser incluída. Por tal motivo, certos municípios não foram enquadrados pelo ranking, que verificou a insuficiência de testes para chegar a algum dado preciso. A análise dos dados contou com a utilização de algoritmos para detectar comportamentos artificiais e eliminar possíveis tentativas de fraudes por parte de robôs. Por fim, foi realizada uma auditoria manual para conferência do resultado em todas as regiões.

Melhor Velocidade: Usou-se a média de velocidade por IP no mês, por provedor em cada cidade. Para concorrer ao prêmio, o operador deveria ter ao menos mil testes de velocidade ao longo de um ano e registro de testes nos últimos três meses do ano. Em cada região concorrida pelo provedor (nível nacional, estadual e cidades), ele deveria representar, no mínimo, 3% dos testes locais.

Na categoria de “Melhor Velocidade”, foi dado um peso de 90% para o download e 10% para o upload. O download pesou mais por representar melhor a experiência dos consumidores com a internet no dia a dia.

Para chegar ao cálculo do valor de download e upload, foi utilizada uma fórmula estatística para que os resultados ficassem mais precisos. Utilizou-se uma distribuição normal na qual os valores do percentil 10, percentil 50 (também conhecido como mediana) e percentil 90, foram combinados em uma média ponderada usando uma proporção de 1:2:1,respectivamente.

Maior Satisfação: Ao utilizar o site Minha Conexão para conferir a velocidade de sua internet, é possível dar uma nota de satisfação de 0 a 5 após o teste. Sendo assim, a participação nesta categoria levou em conta provedores com pelo menos 30 avaliações na cidade ou estado, além de 3% da amostra de avaliações da região em que estivesse concorrendo.

Para evitar possíveis erros de avaliação e supondo que um mesmo usuário poderia mudar sua nota ao longo do tempo, foi considerada a média das notas de avaliação por endereço eletrônico (avaliação feita por IPs diferentes) na cidade em que o provedor foi avaliado.

Melhor Provedor: Avaliação feita a partir da soma dos resultados nas categorias de velocidade e satisfação de cada provedor, considerando seu enquadramento em todos os critérios analisados.

Acesse mais detalhes da metodologia completa do prêmio no site.

Sobre o Melhor Plano

Fundado em 2015, o Melhor Plano é uma plataforma especializada na comparação imparcial e transparente de planos de telefonia e internet no Brasil. O site, que faz parte do grupo Méliuz (CASH3), ajuda os consumidores a tomarem decisões mais assertivas por meio de comparadores individuais e para famílias de serviços do tipo controle e pós-pago. Suas ferramentas também abrangem planos de internet banda larga, tv por assinatura, fixo, combos e serviços financeiros. Até o momento, estima-se que mais de 30 milhões de pessoas foram impactadas pela marca.