Poupatempo de São José dos Campos completa 23 anos

A cidade de São José dos Campos celebra, nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, o aniversário de 23 anos do Poupatempo. Ao longo desse período em funcionamento, a unidade contabiliza mais de 26,5 milhões de atendimentos à população.

O sucesso do programa, que atende São José dos Campos e região, se deve à dedicação de todos os colaboradores que, ano após ano trabalham para manter o padrão de eficiência e qualidade, marcas registradas do Poupatempo.

Poupatempo

Para ser atendido presencialmente nos 85 postos em funcionamento é preciso agendar data e hora previamente, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

Para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, o Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos sanitários, a fim de garantir a segurança dos usuários e colaboradores.

Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, apenas os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo, são realizados de forma presencial.

As demais opções, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, entre outros, estão disponíveis nos canais digitais. São mais de 150 serviços online que podem ser feitos com segurança, autonomia e comodidade, 24 horas por dia.

Poupatempo de São José dos Campos

O Poupatempo de São José dos Campos fica na Avenida São João, 2200 – Shopping Colinas, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h

Foto:PMSJC