São José dos Campos recebe 1ª Festa Julina da Reforma Agrária Popular no Vale do Paraíba

Pré-lançamento do primeiro Armazém do Campo no Vale do Paraíba, evento traz rodas de conversa, feira agroecológica e orgânica, comidas típicas e apresentações culturais

No dia primeiro de julho, das 11h às 20h, acontece em São José dos Campos, a 1ª Festa Julina da Reforma Agrária Popular no Vale do Paraíba. Serão nove horas de programação, com barracas de comidas típicas – preparadas com alimentos orgânicos e produzidos nos assentamentos do MST -, feira agroecológica e orgânica, artesanato, além de atrações musicais e a tradicional quadrilha julina – improvisada e aberta à participação de todos.



A iniciativa será um pré-lançamento da primeira loja do Armazém do Campo do Vale do Paraíba, que será inaugurada em São José dos Campos. Esta será a 26ª unidade do Armazém no Brasil. Tratam-se de espaços de comercialização dos produtos in natura, como frutas, legumes e verduras, e alimentos agroindustrializados da produção dos assentamentos do MST. Uma importante ligação entre esses ocupantes produtivos da terra e a sociedade brasileira, que aos poucos reconhece o valor e os benefícios da comida sem veneno.

O destaque culinário da festa será o arroz carreteiro, com uma opção para veganos, preparado por uma das lideranças do Armazém do Campo, Ademar “Schusky”. O prato principal da festa já está sendo vendido antecipadamente, por R$ 28. No dia, será vendido à R$ 35. A arrecadação do evento será destinada à inauguração do Armazém do Campo de São José dos Campos.

Ao todo, participam seis assentamentos regionais do Vale: o Assentamento Nova Esperança, de São José dos Campos; os assentamentos Olga Benário, Luís Carlos Prestes e Conquista, de Tremembé; o assentamento Manoel Neto, de Taubaté; e Egídio Bruneto, de Lagoinha.

Um trecho da rua Maurício Diamante, que fica no Centro, será fechado para as barracas e apresentações musicais, incluindo a Batucada da Resistência. Quem chegar cedo poderá participar da roda de conversa sobre a loja como meio de escoar a produção de alta qualidade dos assentamentos e seu papel econômico e cultural, que acontece a partir das 11h.

As lojas do Armazém do Campo são espaços para encontros culturais, sempre com muita música e boas conversas, ampliando a compreensão do público sobre a viabilidade da reforma agrária, da agricultura familiar, da agroecologia, e das relações humanas pautadas pela construção coletiva da prosperidade.

A programação completa pode ser consultada no perfil do Instagram @armazemdocamposaojosedoscampos.

1ª Festa Julina da Reforma Agrária Popular no Vale do Paraíba

01 de Julho

Das 11h às 20h

Rua Maurício Diamante, 99 – São José dos Campos – Sede do PSOL



Para fazer a reserva do Arroz Carreteiro é preciso fazer um pix para 513.375.330-68 e enviar o comprovante para Altamir, pelo WhatsApp (12) 99718-2291.