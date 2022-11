Arena Brahma FIFA Fan Festival™ une a torcida no Vale do Anhangabaú para transmissão de Brasil e Sérvia e shows de Gustavo Mioto e Léo Santana

Torcedores marcam presença em festa oficial do Mundial na capital paulista

A primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA™ 2022 levou milhares de torcedores para a Arena Brahma FIFA Fan Festival™, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Mais de dez mil pessoas mil pessoas passaram pelo local para assistir à disputa entre Brasil e Sérvia.

Seleção Brasileira

O verde e amarelo, cores tradicionais da torcida e da Seleção Brasileira, coloriram o icônico espaço no centro da cidade. Fantasiados, abraçados nas bandeiras do Brasil, os torcedores vibraram durante toda a partida. Tudo isso com diversas ativações, como canhão de espuma, a música Waka Brahma no telão e a presença especial do apresentador Paulo Vieira.

Gustavo Mioto & Léo Santana

E para encerrar a tarde da melhor maneira, o público acompanhou os shows de Gustavo Mioto e Léo Santana. “O time do Brasil é melhor, em teoria, o mais equilibrado da Copa inteira. Mas como é uma Copa que está com um monte de zebra, esperamos que não tenha (com o Brasil). A galera está gritando pelo jogo. Quando estão assim, o show é insano. Estou muito ansioso. Geralmente, quando fazemos show em época de Copa, a galera fica fervorosa pelo jogo e, no show, eles vibram mais ainda”, destacou Gustavo Mioto.

“Vibrei muito, fiquei feliz. O primeiro tempo foi meio tenso. No segundo, a gente clareou. Agora, vamos comemorar. Depois de ganhar, promete ser uma noite incrível. É muito bacana, é um evento democrático. Estou ansioso. Vai ser memorável”, falou Léo Santana

Além das festas oficiais em São Paulo e no Rio de Janeiro, outras cidades celebraram a estreia da Seleção Brasileira: Belo Horizonte (Mineirão), Porto Alegre (Orla do Guaíba), Goiânia (Shopping Água Branca), Fortaleza (Iate Club) e Salvador (Pelourinho).

Copa do Mundo FIFA™ 2022

Nesta Copa do Mundo FIFA™ 2022, Brahma tem valorizado a paixão dos brasileiros pelo Brasil e destacado a união das pessoas em torno da Copa do Mundo.

“A Copa do Mundo é um momento especial no Brasil, por isso, queremos garantir uma grande celebração para as pessoas, de um jeito que só os brasileiros conseguem fazer, com muita música e ativações únicas. Tudo isso, de forma ainda mais icônica no melhor lugar para torcedores se unirem”, afirma Daniel Teixeira, gerente de marketing esportivo da Ambev.

Arena Brahma FIFA Fan Festival™

Depois de agitar o público na partida desta quinta-feira, a programação segue na próxima segunda-feira, 28/11, às 13h (horário de Brasília), no segundo jogo do Brasil na competição contra a Suíça. Haja Coração!

Programação Arena Brahma FIFA Fan Festival™ em São Paulo

28/11 – Brasil x Suíça

Atração após o jogo: Gusttavo Lima

02/12 – Brasil x Camarões

Atração após o jogo: Péricles