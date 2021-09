Setembro Dourado #Suspeitou Encaminhou GACC Vale

O Setembro Dourado é a campanha realizada em todo o Brasil pela CONIACC – Confederação Nacional de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer e SOBOPE – Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, e na RMVale pelo GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer, para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos.

Objetivo da campanha é combater os efeitos da pandemia no diagnóstico de câncer de crianças e jovens

A pandemia da COVID-19 impactou profundamente nos diagnósticos e tratamentos oncológicos.

O medo e a necessidade da rede de saúde estar voltada para o combate à COVID- 19, trouxe como consequência a dificuldade de identificar crianças e jovens, entre

0 e 19 anos, com sinais e sintomas que sugerem algum tipo de câncer, e imediatamente encaminhar o paciente para o serviço de referência para a realização do diagnóstico e início rápido do tratamento, que no caso é o Hospital GACC Vale.

Setembro Dourado

Como resultado há um grande atraso no encaminhamento dos pacientes para o Hospital GACC Vale, que é o serviço de referência para diagnóstico e tratamento, e desse modo as crianças e jovens acabam iniciando seu tratamento muito mais tardiamente, com o câncer em estágios mais avançados. Esses tratamentos precisam ser mais agressivos e quanto mais tardiamente é o diagnóstico completo e é iniciado o tratamento, menores são as chances de cura.

Precisamos mobilizar o maior número de pessoas para divulgar que o diagnóstico precoce é realizado no Hospital GACC Vale, para crianças e jovens entre 0 e 19 anos com suspeita de todos os tipos de câncer.

Diagnóstico precoce e tratamento integral especializado é aqui no Hospital GACC Vale.

Hospital do GACC

O Hospital do GACC é o único do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON Exclusiva de Pediatria Oncológica, sendo referência para diagnóstico e tratamento de câncer para crianças e jovens entre 0 e

19 anos dos 39 municípios da região. Oferece, além do tratamento integral especializado, assistência multidisciplinar e suporte familiar nos âmbitos social, emocional e educacional.