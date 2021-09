Prefeitura de Jacareí assina convênio para instalação do Bom Prato na cidade

Organização responsável pela administração foi escolhida por meio de Chamamento Público. Previsão de inauguração é para o primeiro trimestre de 2022

Foi assinado, nesta quarta-feira (15), o convênio entre a Prefeitura de Jacareí e o Governo do Estado de São Paulo para a instalação do Bom Prato no município. O anúncio da vinda do restaurante popular para cidade havia sido feito em junho deste ano (clique aqui), com previsão de investimento de R$ 1 milhão pelo governo estadual.

A Organização da Sociedade Civil que será responsável pela administração do Bom Prato em Jacareí será a Associação Missão Sede Santos, que foi escolhida por meio de um Chamamento Público, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. A previsão é de que o restaurante comece a atender a população no primeiro trimestre de 2022.

A assinatura do convênio contou com a presença do prefeito de Jacareí, Izaias Santana, da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, do presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Paulinho dos Condutores, da secretária de Assistência Social de Jacareí, Juliana Dualibi, do deputado estadual André do Prado, e da vice-presidente da Associação Missão Sede Santos, Ana Paula Gonçalves.

“Trazer o Bom Prato para Jacareí é uma grande conquista para a cidade. Agradecemos a todos os envolvidos, pois muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social terão a oportunidade de se alimentar dignamente por um preço acessível”, disse Juliana Dualibi, secretária de Assistência Social do município.

Local

A Secretaria de Governo e Planejamento de Jacareí está finalizando as negociações com um imóvel localizado próximo ao Mercado Municipal de Jacareí, para abrigar o Bom Prato. “Este é um programa essencial para garantir a segurança alimentar dos mais vulneráveis de nossa cidade”, destacou o secretário de Governo e Planejamento da cidade, Celso Florêncio.

Recursos

Os recursos para gestão do Bom Prato serão subsidiados pelo pagamento dos usuários (R$ 1), e a diferença será dividida por igual entre o Governo do Estado e a Prefeitura.

Em Jacareí, os 13 vereadores se dispuseram a contribuir com o custeio do funcionamento do Bom Prato, no primeiro ano, com parte das emendas impositivas que são indicadas pelos parlamentares (R$ 1,2 milhão por ano, aproximadamente).

Bom Prato

O programa Bom Prato celebrou 20 anos no último mês de dezembro, totalizando 59 unidades espalhadas em todo território paulista, com o objetivo de oferecer para a população de baixa renda refeições saudáveis e de alta qualidade. A nova unidade de Jacareí irá oferecer 1200 almoços e 300 cafés da manhã por dia à população em situação de vulnerabilidade social.

A alimentação, que custa apenas R$ 1, é balanceada com 1200 calorias, composta no almoço por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).