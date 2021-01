Prática de exercícios aumentou no Brasil durante a pandemia: conheça as tendências para 2021

Busca por exercícios em casa e rotina mais saudável também deve seguir no pós-pandemia

Devido aos acessos limitados nas academias, nos parques e na maioria das áreas de uso compartilhado por conta da pandemia do coronavírus, muitas pessoas tiveram de criar novas rotinas para manter a atividade física em dia. Com isso, o aumento da procura por aplicativos e aulas online de exercícios e atividades físicas, assim como o crescimento de buscas e compras de materiais alternativos para se exercitar em casa, como halteres e elásticos, indicam uma tendência do que deve continuar acontecendo no momento pós-pandemia.

Saúde em foco: estamos ficando menos sedentários?

A crescente busca por maneiras de se exercitar em casa mostra que a população de forma geral está procurando eliminar o sedentarismo de suas vidas, incluindo exercícios físicos à rotina diária, com o objetivo de obter uma melhora significativa na saúde. Isso porque a prática regular de exercícios pode ajudar na diminuição dos níveis de estresse e ansiedade, assim como no controle de peso e na definição muscular.

Existem grandes chances de que, no período pós-pandemia, a procura das pessoas por academias, personal trainers e estúdios de ginástica cresça consideravelmente. É o que mostra a pesquisa mais recente feita pelo Google, no segundo semestre de 2020.

Exercícios devem estar aliados a uma alimentação balanceada

O exercício físico pode gerar maiores resultados quando aliado a uma alimentação balanceada. A ingestão regular de água, bem como o consumo de fibras, proteínas e carboidratos de forma equilibrada e o preparo das refeições com baixo nível de sal e gordura, são tópicos básicos que especialistas e profissionais da saúde sempre indicam.

A importância do pré e pós-treino

Para quem busca não só mais qualidade de vida, mas também deseja aumento de musculatura, é preciso se atentar também à alimentação pré e pós-treino.

Muitas pessoas acreditam que as refeições pré e pós-treino são somente aquelas que acontecem minutos antes e depois do treino, mas não é bem assim. O consumo de proteína e carboidrato antes do início da prática de exercícios não costuma ser recomendado, devido à lentidão da absorção e digestão no organismo, o que pode atrapalhar a execução dos treinos.

Especialistas afirmam que, contudo, o ideal é prestar atenção na dieta como um todo, ou seja, durante o dia inteiro e não apenas no consumo anterior ou posterior à atividade física. Isso porque a regeneração dos músculos e construção de novos tecidos, que são parte do processo necessário para o ganho de massa muscular, acontece a partir do término do treino e pode durar desde algumas horas até dias para ser concluído.

Sendo assim, a rotina de alimentação afetará diretamente os resultados do ganho de massa magra do indivíduo. Além disso, refeições com proteína e gordura no pré-treino são muito bem vindas. Pasta de amendoim, abacate e castanhas são exemplos de alimentos gordurosos que, aliados a uma proteína, como o whey protein, por exemplo, são fontes de energia e promovem a saciedade.

Alimentos de pré e pós-treino podem influenciar no seu sono

Apesar disso, o uso do pré-treino deve ser feito de forma calculada, já que, geralmente, um dos princípios ativos presentes nesta suplementação é a cafeína. A cafeína tem um pico de ação no corpo que dura de seis a oito horas. Logo, se você, por exemplo, decidir treinar à noite e tomar seu pré-treino às 6 horas da tarde, talvez você tenha seu sono comprometido. O sono, inclusive, é tão importante quanto o treino e a alimentação regrada. Portanto, ao tomar o pré-treino, é importante levar isso em consideração.

Por fim, vale ressaltar que o acompanhamento profissional é indispensável. A avaliação física e nutricional feita de forma periódica te ajudará a organizar equilibradamente as refeições ao longo do dia, além de respeitar os limites do seu corpo. Isso também facilitará a ajustar as escolhas de consumo do pré e pós-treino dentro deste cronograma, te auxiliando a chegar cada vez mais perto dos seus objetivos e multiplicando os benefícios à sua saúde.

Foto: Divulgação