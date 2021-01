Como sair da recessão durante a quarentena?

Todos nós sabemos que a pandemia pegou a gente de surpresa. Muitas pessoas perderam suas vagas de trabalho ou viram seus salários serem reduzidos.

E nestes tempos incomuns em que vivemos, a melhor maneira de sair da recessão é buscar uma renda extra para tentar sair por cima.

Se este for o seu caso, apesar do que está ocorrendo em todos países, muitos empregos estão surgindo e quem sabe, talvez você não encontre uma forma de ganhar dinheiro?

É por isso que escrevemos este artigo para mostrar a você como sair do sufoco com boas ideias de negócio para superar a crise.

O que você pode fazer para superar a crise?

Primeiro, devemos lembrar que mesmo antes da pandemia do coronavírus, as pessoas já estavam à procura de uma forma de driblar a crise, mas agora a situação é muito pior.

Milhões de indivíduos estão sem emprego e não têm perspectivas para o amanhã. Mas a boa notícia é que tudo pode ser contornado. Mas é preciso pensar um pouco para descobrir o que se pode fazer.

Nós vamos te dar algumas opções aqui. E mesmo que seu perfil não se adeque em nenhum deles, talvez possa te inspirar.

O mais importante agora é que você faça algo que possa ajudá-lo ou complementar seus ganhos ou mesmo ser sua principal renda.

Ideias para sair da crise

O que você está prestes a ver são somente sugestões, mas elas podem ser perfeitamente adaptadas ao seu negócio.

1. Delivery

Você deve ter notado um aumento significativo nos serviços de entrega porque as pessoas estão socialmente isoladas e são indicadas a não irem ao supermercado, restaurante, pizzarias, festas, etc.

Digamos que você tem um pequeno empreendimento no ramo alimentício. Uma boa maneira de manter seu negócio funcionando é prestando serviços de entrega a domicílio.

Você também pode contratar equipe para fazer isso ou se cadastrar no iFood ou Uber Eats e terceirizar essas entregas.

Isto não é limitado aos restaurantes, mas a qualquer tipo de negócio que ofereça um serviço ou realize vendas.

2. Eletricista autônomo

Ninguém sabe quando um problema na parte elétrica da residência pode ocorrer, e se você é técnico nessa área, é uma boa ideia oferecer seus serviços. Se você entende bem termos como fase neutro, disjuntor DPS, multímetro, etc, você é a pessoa certa para prestar esse tipo de serviço.

Comece a fazer propaganda em seus sites de redes sociais ou no seu bairro. Mesmo que você já seja CLT com carteira assinada, é outra forma de integrar à sua renda.

Você pode trabalhar em seu tempo livre e nos sábados, domingos e feriados caso queira.

3. Atendimentos online

Muitas pessoas não sabem disso, porém muitos nutricionistas, médicos e terapeutas estão oferecendo consultas por meio de videoconferência no computador ou pelo celular.

Se você é terapeuta em hipnose, por exemplo, você pode oferecer sessões da forma que mencionamos. E seu paciente não perderá a qualidade no atendimento pelo fato de ser online.

Na verdade, as pessoas estão procurando algum tipo de apoio para lidar com as medidas restritivas e a hipnose pode dar um resultado muito bom.

4. Ensinando através do Skype ou Zoom

Se você é expert em algum campo do conhecimento, por que não o compartilha com os outros?

E você pode fazer isso através do Skype ou do Zoom e dar todas as suas lições de forma intuitiva e muito simples. Seu computador nem precisa ser um dos melhores para usar as ferramentas.

Por exemplo, você poderia dar um curso de crochê onde você ensinaria como dar os pontos, como usar moldes prontos, como aguçar a criatividade, etc.

A busca por um curso de crochê cresceu muito. Você pode dar aulas para crianças e até mesmo adultos, pois é uma forma de estimular a criatividade e reduzir o estresse. E essas duas coisas são essenciais neste momento.

5. Beleza

Qualquer que seja sua especialidade no campo da beleza, tenha em mente que mesmo com a crise, as pessoas, em especial o público feminino, não abre mão dos cuidados com a aparência.

Seja para hidratar os cabelos, fazer as unhas ou cuidados com a pele. Se você entende sobre alguma dessas áreas ou já se aventurou cuidando da aparência de sua mãe, irmã ou primas e, por acaso, perdeu seu emprego, você não tem ideia de como pode ganhar dinheiro com isso. É uma excelente oportunidade de fazer uma renda extra sem investir muito.

Estas são apenas algumas ideias para empreender a partir de casa, mas servem para mostrar o que algumas pessoas estão colocando em prática para superar a crise.

Alguns especialistas até dizem que é em tempos de crise e dificuldade quando muitos talentos são aflorados. Quem sabe se você não encontra o seu?

É possível fazer renda extra no período de crise?

Esta é uma dúvida de muita gente, entretanto se você possui conhecimentos e habilidades em um determinado nicho, é possível sim!

E se você já atua ou tem habilidades em algumas dessas áreas, é ainda melhor. Mas isso não significa que você não possa começar imediatamente.

Mais importante é que, com base em sua experiência anterior e nas suas habilidades, é inteiramente possível começar a empreender.

Pense nas milhares de pessoas que estão em suas residências e desejam fazer um treinamento ou dar um trato na beleza, por exemplo, e não têm como ir ao salão. É aí que você vai oferecer o seu serviço

Você não tem ideia de quantos profissionais encontraram uma oportunidade de trabalho neste momento de crise. E eles estão indo muito bem. E você pode entrar nessa seara!

Imagem de Shutterbug75 por Pixabay