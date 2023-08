Iniciativa sociocultural realiza pintura de grafite em escolas de São José dos Campos

Com workshop do artista Vespa, alunos grafitaram muros de instituições contempladas pelo Projeto “Cores do Amanhã” nos dias 10 e 11 de agosto

Conectando arte, educação e responsabilidade social, o Projeto “Cores do Amanhã” realizou, nos dias 10 e 11 de agosto, a pintura de grafites em muros de duas escolas estaduais de São José dos Campos (SP). Os alunos da E.E. Nilce Conceição de Lima, no Jardim São Leopoldo, e da E.E. Prof. Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos, no jardim das Indústrias, participaram de um workshop sobre os aspectos que envolvem o grafite com o artista local Vespa, e tiveram contato com todo o material para experienciar essa manifestação artística.

“Cores do Amanhã”

O “Cores do Amanhã” é uma iniciativa cultural presente em 10 cidades do Brasil, que utiliza o grafite como meio de expressão para discutir a questão da cidadania. Na cidade de São José dos Campos (SP), professores da rede estadual de ensino participaram, em abril, de uma oficina sobre “Alimentação Saudável”, e incentivaram os alunos a refletirem em sala de aula, para criarem ilustrações que retratem a visão deles sobre a temática. O projeto envolveu 17 escolas do município, e contou com a participação de 1.890 alunos e 33 professores, resultando em um total de 133 desenhos inscritos.

Por meio de votação popular e da seleção de uma comissão julgadora, as duas escolas ganharam o Dia do Grafite, e tiveram seus muros grafitados com inspiração nas artes vencedoras das alunas Brenda Letícia Cardoso dos Santos Pereira, da E.E. Nilce Conceição de Lima, e Marcela Rodrigues, da E.E. Prof. Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos. Os grafites foram executados com a instrução dos vencedores e a orientação de Vespa, e contaram com a colaboração de seus colegas de classe e professores, que também assinaram seus nomes na arte.

A aluna Brenda Letícia, de 13 anos, declara que sempre gostou de desenhar, e busca ideias nas plataformas digitais, como Pinterest e Instagram. “A inspiração veio de um desenho que fiz no 7° ano, sobre consciência racional. Aproveitei as baianas, que tinham cestas na cabeça, para elaborar um cabelo de frutas. Ver o meu desenho sendo escolhido e poder passá-lo para um cantinho da escola onde estudo foi muito gratificante, uma experiência incrível que vou guardar sempre em minha memória”, ressalta.

Para Marcela Rodrigues, 14 anos, a escola ficou mais colorida e agradável para ela e os colegas, e afirma: “O projeto incentivou muitos alunos a darem o melhor de si, não só para vencer, mas também para a aprender sobre a cultura do grafite. Fiquei muito emocionada vendo minha arte sendo pintada no muro, porque me esforcei e sei a importância dessa ação. Nunca imaginei que pudesse ganhar um concurso entre tantas escolas da cidade”.

Marcela Rodrigues em frente à parede grafitada da E.E. Prof. Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos, inspirada no seu desenho. Foto: Murilo Alves / Horizonte

Os professores também estiveram engajados nas atividades, desde o desenvolvimento do projeto, passando pelo trabalho em sala de aula e a elaboração das ilustrações, até a projeção das artes nos muros das escolas. A Prof. Jéssica Eufrásio, que leciona Matemática e trabalhou com a eletiva de Alimentação Saudável na E.E. Nilce Conceição de Lima, enfatiza que o Cores do Amanhã mobilizou a escola e a comunidade: “Esse projeto é fantástico! O resultado foi além do esperado, começando com a produção dos desenhos, depois a expectativa para o finalista das escolas, a votação acirrada e os alunos interagindo com o grafiteiro para idealização do desenho. Tenho certeza de que a escola inteira lembrará desses momentos inesquecíveis”.

Na E.E. Prof. Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos, os professores Erik de Moura e Sabrina Silva fizeram um paralelo entre Artes e Ciências para trabalhar o grafite com a Alimentação Saudável. “Estudamos algumas modalidades que também se enquadram dentro do movimento, como sticker art e postal, e os alunos foram muito participativos. Ficaram super animados e eufóricos para pintar e experimentar o spray. Como cada um fez um pouquinho, é muito rico vê-los percebendo o trabalho coletivo no resultado. E também demonstraram bastante interesse mesmo após a finalização do projeto, continuando a produzir stickers e desenhos voltados pro grafite”, destaca o professor Erik.

Arte e saúde

De acordo com dados do relatório público do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, de 2008 a 2021, a taxa de obesidade infantil no Brasil cresceu 70%. Tratar do tema em sala de aula, instruindo sobre as funções de cada nutriente no organismo e em quais alimentos estão presentes, auxilia na melhora de hábitos alimentares.

O projeto Cores do Amanhã em São José dos Campos tem o patrocínio da Bayer, parceria com a Diretoria de Ensino Região São José dos Campos, realização da Horizonte Educação e Comunicação e da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ao final do projeto, um livro com o registro das ilustrações dos alunos e dos muros grafitados será produzido, com exemplares distribuídos gratuitamente para todas as escolas participantes.

As fotos do Dia do Grafite nas escolas podem ser encontradas neste link. (Créditos: Murilo Alves / Horizonte)

