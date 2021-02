Poupança kids: saiba como investir no futuro do seu filho

Destinada ao público de zero a 16 anos, possui cartão de movimentação, sem tarifas e com rentabilidade garantida.

Para quem tem filhos, pensar no futuro deles por meio de um investimento é sem dúvidas um dos melhores presentes que eles poderão receber. Afinal, garantir o pagamento da faculdade ou uma reserva financeira faz toda a diferença para quem está começando a vida. Pensando nisso, a Cooperemb (Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer) criou a Poupança Kids, uma forma de guardar dinheiro e ensinar desde cedo a importância de poupar.

Conta Poupança Kids

O valor inicial para começar a economizar é R$30. Como toda poupança, há isenção do IOF (Operações Financeiras), garantia pelo FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito) e não existe carência para resgate do dinheiro. A conta pode ser aberta para as crianças e adolescentes de zero a 16 anos, contando com cartão para a realização de saques e consultas de extratos nos caixas e terminais de autoatendimento.

Cooperados

Até março, os primeiros 300 cooperados que realizarem a abertura da Conta Poupança Kids, para crianças de zero a 10 anos, vão receber brindes especiais. Para realizar a abertura, procure um dos postos de atendimento da Cooperemb e apresente os seguintes documentos:

– Certidão de Nascimento ou RG da criança com número de CPF;

– Comprovante de Endereço em nome dos Pais ou Responsável Legal;

– CPF dos Pais ou Responsável Legal.

Cooperemb

Mais informações: (12) 2012-2200 ou falecom@cooperemb.com.br