Eletrobras e HyperloopTT assinam memorando para uso de energia renovável em transporte de altíssima velocidade

A Eletrobras e a Hyperloop Transportation Technologies assinaram memorando de entendimentos para buscar projetos e soluções comuns para o desenvolvimento de transporte de altíssima velocidade no Brasil com a utilização de energia elétrica limpa e renovável. O sistema de transporte hyperloop, que será feito por cápsulas que viajam por tubos, para passageiros ou cargas, poderá atingir 1.200 quilômetros por hora com conforto e segurança.

Transporte de altíssima velocidade

“Com 96% da sua capacidade instalada baseada em fontes de energia limpa, a Eletrobras tem interesse em desenvolver projetos inovadores que reduzam os gases de efeito estufa e contribuam para a expansão da economia de baixo carbono. A HyperloopTT, por sua vez, é uma empresa que tem como um de seus objetivos a realização de projetos que adotem novas tecnologias disruptivas, com a redução de danos ambientais”, explica o diretor de Geração da Eletrobras, Pedro Jatobá.

O memorando tem, portanto, o objetivo de unir esforços para a identificação de projetos conjuntos, oportunidades para captação de recursos para o desenvolvimento de ações nas linhas de estudo de viabilidade, pesquisa e desenvolvimento, compartilhamento de infraestrutura, operação energética e investimento no âmbito da geração, transporte e armazenamento de energia elétrica renovável a ser aplicada nos projetos e sistemas de transporte da HyperloopTT de forma sustentável.

“A Eletrobras e a HyperloopTT buscam colaborar no desenvolvimento de tecnologias e projetos de interesse do Brasil. Temos como objetivo identificar projetos e possibilidades de sinergias para a integração da geração de energia feita pelo sistema HyperloopTT e do sistema energético brasileiro, viabilizar a utilização da infraestrutura da Eletrobras quando houver sinergia com o sistema, entre outras possibilidades”, afirma Dirk Ahlborn, presidente e fundador da HyperloopTT.

HyperloopTT

A HyperloopTT é uma empresa inovadora de transporte e tecnologia focada em desenvolver o hyperloop, sistema que move pessoas e mercadorias a velocidades sem precedentes de forma segura, eficiente e sustentável. Em 2019, a HyperloopTT lançou o primeiro estudo abrangente de viabilidade analisando um sistema de hyperloop, que constatou que o sistema é econômica e tecnicamente viável.