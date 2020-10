Positivo lança o Motion i, notebook mais robusto da linha

A Positivo acaba de lançar o Positivo Motion i, notebook da linha que já combina o melhor da tecnologia com o melhor do design. Nesta nova versão, oferece ainda mais mobilidade, autonomia, privacidade e facilidades. Perfeito para o dia a dia de estudos, trabalho e diversão, inclusive para assistir a filmes e séries, além de rodar jogos 3D de baixa complexidade.

As novidades começam no design do Motion i. Com linhas retas e na elegante cor cinza escuro, tem tela de 14” LCD widescreen de alta definição com tecnologia LED e bordas menores do que as das gerações anteriores, o que aumenta sua área útil. Já a produtividade do usuário está garantida pelo exclusivo teclado dualpad, um touchpad de 5,3” que oferece a nova opção de teclado numérico, acessado apenas pelo deslizar dos dedos.

As teclas também são maiores, o que dá mais conforto durante a digitação, e as teclas de atalho para os aplicativos Netflix, Deezer e YouTube mantêm a diversão a um simples toque de distância. Destaque também para a webcam cover, que possibilita mais privacidade, e para os speakers posicionados na superfície do teclado, que melhoram a intensidade e qualidade do som. Compacto, o Positivo Motion i pesa 1,6kg e tem 19,9mm de espessura.

Para atender a consumidores com diferentes necessidades, o Positivo Motion i está disponível em várias configurações. O processador, por exemplo, pode ser Intel Core i de 7ª ou 8ª geração, o sistema operacional pode ser Windows 10 Home ou Linux, a memória RAM pode ser de até 8GB DDR4, e o armazenamento pode ser EMMC de 64GB, HD de até 1TB ou SSD. O modelo também vem com portas Ethernet 10/100/1000 e USB 3.1 integrada, que garantem maior velocidade de conexão com periféricos, e sua bateria de 38Wh tem mais de 5 horas de autonomia, acompanhando o ritmo do mais ativo usuário sem comprometer sua mobilidade e desempenho.

O novo Positivo Motion i está disponível no varejo físico e on-line por preço sugerido a partir de R$ 2799.

Para mais informações sobre os produtos da Positivo, acesse: http://www.meupositivo.com.br.

Positivo Motion i

Especificações Positivo Motion i

Processador Intel® Core i

Sistema Operacional Windows 10 Home

Memória RAM até 8 GB DDR4

Memória On-board

Armazenamento EMMC, HDD ou SSD (2.5″ ou M.2 )

Leitor de Cartões Micro SD Card

Webcam Sim (VGA 0.3 MP)

Tela LCD 14”, Widescreen, resolução 1366 x 768 de Alta Definição (HD), com tecnologia LED

Vídeo Processamento de vídeo integrado Intel® HD Graphics

Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX® e OpenGL

Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreos embutidos

Conectividade Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM e Bluetooth 4.0 LE

Portas de Conexão 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Áudio (para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in (carregador)

Teclado Português-Brasil, 84 teclas + botão power + 3 teclas de atalho

Mouse Tipo Touchpad , com toque múltiplo, 2 botões integrados e função de teclado numérico

Carregador 100~240V Automático, 40 W

Bateria 38Wh

Cor Chumbo

Dimensões 329 x 215 x 19,9 mm

Peso Líquido 1,6 kg

POSITIVO TECNOLOGIA

A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de hardware e software que fabrica e comercializa computadores, telefones celulares e acessórios, além de soluções educacionais. Faz parte do Grupo Positivo, conglomerado de empresas com atuação nos segmentos educacional, editorial e gráfico. Foi fundada em maio de 1989. Possui sede administrativa em Curitiba (PR), três fábricas no Brasil, além de outras unidades na Argentina, Quênia e Ruanda. O portfolio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo BGH, Quantum, VAIO, Positivo Casa Inteligente, Anker, 2A.M. e Accept. Para informações adicionais, acesse www.positivotecnologia.com.br