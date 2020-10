Arquitetura de Software é tema de série de lives voltada a desenvolvedores

Todos os dias usamos diferentes aplicativos, ferramentas e sistemas online, seja no desktop ou celular, mas o que há por trás de um sistema é uma grande estrutura organizacional desenvolvida pela arquitetura de software. Ou seja, por trás de um software campeão tem sempre uma arquitetura sofisticada.

E é por isso que durante todo o mês de novembro serão realizadas diversas transmissões ao vivo com os arquitetos de software do Grupo DB1, formado por empresas brasileiras de tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e Estados Unidos. As lives e talks terão duração de uma hora e 30 minutos, respectivamente, e visam discutir os modelos de arquitetura de software, análise estratégica dos componentes e outros itens como desempenho, escalabilidade, interoperabilidade, compatibilidade e performance.

O objetivo do evento é nivelar o conhecimento entre os colaboradores e contribuir para a comunidade de desenvolvimento de todo o país. Todas as sessões serão iniciadas às 17:30 no Canal do DB1 Group no YouTube. As lives serão divulgadas diariamente nas redes sociais do Grupo.

Arquitetura de software

Para Francisco Thiago de Almeida, Senior Software Developer na DB1 Global Software, uma empresa do Grupo DB1 especializada no desenvolvimento de software sob demanda, a série de lives “além de contribuir para a comunidade de arquitetura de software como um todo, será focada em comunicar os pilares de ação da cultura de conhecimento da DB1, em especial o de Desenvolvimento Profissional e Humano e o de Qualidade e Excelência”.

Arch Month

Confira abaixo a programação completa do Arch Month:

30/10 – Live: O que é Arquitetura de Software?

Participantes: Fernando Nicolodi, Arthur Fritz, Everton Tavares e Nilson Junior

03/11 – Arquitetura Hexagonal?

Palestrante: Nilson Junior

04/11 – CQRS sem frescuras

Palestrante: Lucas Vieira

05/11 – SAGAS, Um pattern sagaz

Palestrante: Allan Peres

10/11 – O bait de qual é a melhor linguagem de programação

Palestrante: Francisco Thiago

11/11 – Introdução ao contexto de Clean Architecture

Palestrante: André Celestino

12/11 – Micro Frontend

Palestrante: Edson Caliman

17/11 – BFF (Best Friend Forever?)

Palestrante: William Donegá

18/11 – DDD – Domando o Danado do Domínio

Palestrante: Everton Tavares

19/11 – Mecanismo de Cache Distribuído

Palestrante: Arthur Fritz

24/11 – Event Source

Palestrante: Maiko Cunha

25/11 – MVC/MVVM

Palestrante: Mateus Poi

26/11 – Arquitetura Baseada em Evento: o que, porque e quando

Palestrante: Willian Holthausen da Silva

01/12 – Live: Micro serviços em debate

Palestrantes: Francisco Thiago, Arthur Fritz, Everton Tavares, Lucas Vieira, Nilson Junior, Silas Yudi

A primeira live, agendada para o dia 30 de novembro, será realizada em https://bit.ly/3oCdhPH.

Grupo DB1

O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá – PR – Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços “premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). O Grupo DB1 também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema “Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.

Mais informações: https://www.db1group.com/

As lives e talks terão duração de uma hora e 30 minutos, respectivamente, e visam discutir os modelos de arquitetura de software e análise estratégica dos componentes, entre outros temas-Foto:Divulgação