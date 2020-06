Os processadores AMD EPYC™ da 2ª geração agora fornecem mais poder de computação aos clientes da Amazon Web Services

A AMD (NASDAQ: AMD) anunciou hoje que as instâncias C5a da Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) com processador AMD EPYC™ de segunda geração agora estão disponíveis nas regiões leste e oeste da AWS, Regiões da AWS Europa e AWS Ásia-Pacífico.

Processador AMD EPYC de 2ª geração

Alimentadas por um processador AMD EPYC de 2ª geração executando em frequências de até 3.3Ghz[i], as instâncias do Amazon EC2 C5a são a sexta família de instâncias da AWS com processadores AMD EPYC. Ao usar o processador AMD EPYC de 2ª geração, a instância C5a oferece liderança em desempenho de preço x86 para um amplo conjunto de cargas de trabalho intensivas em computação, incluindo processamento em lote, análise distribuída, transformação de dados, análise de log e aplicativos da web.

Disponível em oito configurações, com até 96 CPUs virtuais, as instâncias do Amazon EC2 C5a aproveitam as altas contagens de núcleos do processador AMD EPYC para oferecer o menor custo por CPU x86 virtual no portfólio do Amazon EC2. Isso fornece aos clientes uma opção adicional para otimizar desempenho e custo em uma variedade de cargas de trabalho intensivas em computação, incluindo desenvolvimento e hospedagem de jogos de vídeo, que aproveitam as altas contagens de núcleo de CPU e taxas de memória fornecidas pelo C5a.

“Os processadores AMD EPYC de segunda geração oferecem os níveis de desempenho necessários para que nossos clientes tragam com confiança cargas de trabalho focadas em computação para a nuvem”, disse Forrest Norrod, vice-presidente sênior e gerente geral do Data Center e Embedded Solutions Group, AMD. “Com as novas instâncias do Amazon EC2 C5a, estamos expandindo estrategicamente nossa presença e recursos com o AWS. Ainda mais importante, juntos estamos ajudando a melhorar continuamente a experiência na nuvem do usuário final. ”

“Juntos, a AMD e o AWS oferecem aos clientes grande flexibilidade e opções de computação para ajudá-los a otimizar o desempenho e o custo de uma ampla variedade de cargas de trabalho”, disse David Brown, vice-presidente da Amazon EC2 do Amazon Web Services, Inc. “Desde o lançamento das Instâncias Amazon EC2 R5a, M5a e T3a, equipadas com processadores AMD EPYC de primeira geração, vimos os clientes moverem muitas cargas de trabalho de uso geral e otimizadas para memória para aproveitar os recursos do processador AMD EPYC e preços 10% mais baixos em instâncias comparáveis. Com a disponibilidade das instâncias do Amazon EC2 C5a baseadas nos processadores AMD EPYC de 2ª geração, os clientes agora também têm uma nova opção que permite um melhor desempenho e custo para uma variedade de cargas de trabalho intensivas em computação.”

AMD & AWS

A AMD e o AWS forneceram aos clientes opções de alto desempenho e econômicas desde o início de 2018 com cinco famílias de instâncias do Amazon EC2 (M5a, M5ad, R5a, R5ad e T3a), abrangendo mais de 15 regiões globais da AWS. As novas instâncias do Amazon EC2 C5a com processadores AMD EPYC™ de 2ª geração estão disponíveis agora nas regiões AWS U.S. East, AWS U.S. West, AWS Europe e AWS Asia Pacific. As variantes de disco, Amazon EC2 C5ad, que vêm com armazenamento de instância local do NVMe e variantes bare metal, Amazon EC2 C5an.metal e Amazon EC2 C5adn.metal, serão disponibilizadas em breve.

As instâncias EC2 de computação otimizadas do AWS são um resultado direto da colaboração contínua entre a AWS e a AMD. Leia mais sobre o processador AMD EPYC™ de 2ª geração e a disponibilidade geral da instância EC2 da AWS aqui.

Recursos de Suporte

Leia mais sobre o C5a no blog da AWS aqui

Saiba mais sobre o processador AMD 2 nd Gen EPYC TM

Gen EPYC Torne-se um fã da AMD no Facebook

Siga a AMD no Twitter

AMD

Há 50 anos, a AMD lidera as inovações em tecnologias de computação de alta- performance, gráficos e visualização – as bases para jogos, plataformas imersivas e datacenters. Centenas de milhões de consumidores, empresas líderes entre as Fortune 500, e instalações de pesquisa de ponta no mundo todo dependem da tecnologia AMD diariamente para melhorar as formas como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Os funcionários da AMD em todo o mundo estão concentrados na construção de excelentes produtos que ampliem os limites do possível. Para mais informações sobre como a AMD capacita o presente e inspira o futuro, visite o site, blog, e páginas no Facebook e Twitter da AMD (NASDAQ: AMD).

AMD, the AMD Arrow logo, EPYC and combinations thereof, are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.

[i] Max boost for AMD EPYC processors is the maximum frequency achievable by any single core on the processor under normal operating conditions for server systems. EPYC-18

Imagem de 272447 por Pixabay