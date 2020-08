Hotel Golden Tulip São José dos Campos ganha prêmio Travellers’ Choice 2020 como um dos melhores do mundo

Estabelecimento, que faz parte do Grupo Colinas, está no seleto grupo das 10% melhores hospedagens, segundo pesquisa do TripAdvisor

O hotel Golden Tulip São José dos Campos está entre os melhores do mundo. Neste mês, a hospedagem recebeu o prêmio “Travellers’ Choice Awards 2020”, do TripAdvisor, que certifica marcas com altos índices de satisfação dos hóspedes. O Golden Tulip São José dos Campos está classificado entre os 10% mais bem avaliados de todo o mundo.

Travellers’ Choice Awards 2020

“Os vencedores do Travellers’ Choice Awards 2020 devem se orgulhar deste distinto reconhecimento”, afirma Kanika Soni, diretora-comercial da Tripadvisor. “Embora tenha sido um ano desafiador para viagens e hospitalidade, queremos comemorar as conquistas de nossos parceiros. Os vencedores dos prêmios são apreciados por seu serviço e qualidade excepcionais. Esses vencedores não são apenas merecedores, mas também uma grande fonte de inspiração para viajantes, à medida que o mundo começa a se aventurar novamente.”

O prêmio é concedido com base nas avaliações do TripAdvisor ao longo de um ano, que julgam diversos aspectos da hospedagem, do atendimento à qualidade das instalações, pratos e infraestrutura de apoio.

Para ver as críticas dos viajantes sobre o hotel Golden Tulip São José dos Campos, acesse o site da hospedagem no TripAdvisor.

Gerente do Golden Tulip São José dos Campos, Rodrigo Chediek

Gerente do Golden Tulip São José dos Campos, Rodrigo Chediek reafirma a qualidade do serviço de todos os colaboradores, que recebem no hotel um público de executivos acostumado a viajar e se hospedar nas principais redes hoteleiras do mundo. “É uma honra recebermos esse reconhecimento daqueles que justificam nosso trabalho: os hóspedes. Isso aumenta ainda mais a nossa motivação para continuar oferecendo uma experiência de excelência a todos que se hospedam em nossas instalações.”

Estrutura

Procurado por executivos das principais indústrias de São José e região, o Golden Tulip se destaca pelo posicionamento estratégico, ao lado do Colinas Shopping, e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida.

A hospedagem – com 126 apartamentos divididos nas categorias luxo, superior e standard – oferece decoração especial, enxoval Trussardi, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados.

Golden Tulip São José dos Campos

O Golden Tulip São José dos Campos ainda oferece infraestrutura para reuniões, com duas salas amplas, equipadas com sistema de ventilação, além de equipamentos de som, decoração e mobiliário que podem ser montados sob medida para reuniões, sociais ou corporativas.

Cassiano Restaurante

O espaço conta com a cozinha de alto padrão do Cassiano Restaurante, com a tradicional gastronomia portuguesa, referência da região, e uma adega com mais de 90 rótulos.

O Golden Tulip fica localizado na Av. Major Miguel Naked, 144 | Colinas Shopping – em São José dos Campos (SP). Reservas devem ser feitas pelo telefone (12) 3131-4100.