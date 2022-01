Lifting facial: A cirurgia plástica do momento

O lifting facial é uma das cirurgias plásticas mais buscadas no momento, muitas celebridades e pessoas comuns procuram por esse procedimento.

Como a tradução da palavra lifting indica, este é um procedimento capaz de levantar os tecidos da face (facial) proporcionando um rejuvenescimento da pele.

A perda do volume e firmeza dos músculos da pele são decorrentes do envelhecimento, pois com o tempo a pele vai perdendo sua elasticidade por causa da diminuição na produção de colágeno.

O resultado é a procura por cirurgias plásticas, como o lifting facial e peeling facial, por exemplo, é um dos procedimentos estéticos procurados por homens e mulheres.

No caso do lifting, este procedimento tem como objetivo diminuir o aspecto de flacidez da pele, porém, como se trata de uma cirurgia plástica os cuidados pós-cirurgia são indispensáveis para alcançar os melhores resultados.

Como é feito o lifting facial?

Para fazer o lifting facial a pessoa precisa passar por uma avaliação médica, onde será avaliado a sua condição de saúde para seguir com os procedimentos da cirurgia.

Com a cirurgia em andamento o primeiro passo é demarcar os locais onde serão feitas as pequenas correções, depois é realizado o descolamento da pele do músculo em direção as linhas que farão a suspensão da musculatura flácida.

As cicatrizes do lifting facial dependerão do procedimento para tratamento da flacidez, podendo ser localizadas atrás da orelha, na nuca e outras regiões do couro cabeludo.

Em alguns casos, será preciso fazer pontos embaixo do queixo para correção de flacidez na região.

Muitas pessoas também aproveitam para fazer outros procedimentos em conjunto com as cirurgias da face, como por exemplo, a lipoaspiração facial que remove a gordura localizada da papada.

Pós-operatório da cirurgia plástica no rosto

Para um bom pós-operatório da cirurgia plástica no rosto alguns cuidados são indispensáveis, no caso do lifting facial o período de internação após o procedimento é de 12 a 24 horas.

Contudo, os cuidados com o pós-operatório continuam em casa através do uso de analgésicos para dor e outras recomendações do médico cirurgião. Algumas dessas recomendações estão relacionadas às sessões de drenagem linfática que ajudam a eliminar o excesso de líquido.

Já a remoção dos pontos no caso do lifting facial, saiba que alguns pontos podem ser absorvidos pela pele, outros precisam aguardar de 10 a 15 dias para removê-los.

No entanto, para ter os melhores resultados da plástica facial, o repouso, atitudes para um estilo de vida saudável e a escolha de um profissional que auxilia no pós-operatório são indispensáveis para chegar no objetivo desejado.