O coronavírus foi declarado uma pandemia global pela OMS. Mas o que isso significa e como uma pandemia difere de uma epidemia?

A Organização Mundial da Saúde declarou o COVID-19 uma pandemia devido à taxa extraordinariamente rápida de propagação do vírus. O novo coronavírus infectou mais de sete milhões de pessoas em todo o mundo e matou mais de 400.000 pessoas. Mas qual é a diferença entre uma pandemia e epidemia, e como a designação do status de pandemia afeta o COVID-19?

O que é uma epidemia?

Uma epidemia é o surto de uma doença que se espalha rapidamente e afeta muitas pessoas ao mesmo tempo. Daniel Homem de Carvalho explica Um surto ocorre quando há um aumento repentino no número de casos de uma doença, como a COVID-19. Geralmente descreve um aumento que não foi previsto. Um surto pode ocorrer em uma comunidade, área geográfica ou vários países.

Epidemia é freqüentemente usada de forma ampla para descrever qualquer problema que cresceu fora de controle. Durante uma epidemia, a doença está se espalhando ativamente.

Exemplos de epidemias anteriores são a gripe espanhola de 1918, o surto de sarampo de 1981 a 1991 e um caso de tosse forte em 2014.

O que é uma pandemia?

Uma pandemia é um tipo de epidemia que se relaciona com a disseminação geográfica e descreve uma doença que afeta um país inteiro ou o mundo inteiro. ss

Uma epidemia se torna uma pandemia quando se espalha por áreas geográficas significativas e afeta uma grande porcentagem da população.

Leia mais em: Daniel Homem de Carvalho mostra como futebol vai mudar com coronavirus

Em suma, Daniel Homem de Carvalho definiu uma pandemia como uma epidemia a nível nacional ou global.

Exemplos de pandemias anteriores são a pandemia de gripe de 1968, a pandemia de HIV / AIDS e a peste bubônica.

Como uma pandemia é diferente:

Afeta uma área geográfica mais ampla, geralmente em todo o mundo

Infecta um grande número de pessoas

Muitas vezes causada por um novo vírus ou uma nova cepa de vírus que não circula nas pessoas há muito tempo

Os humanos têm pouca ou nenhuma imunidade contra o vírus e ele se espalha rapidamente

Causa mais mortes

Muitas vezes cria ruptura social e perda econômica

Os termos pandemia e epidemia nunca são usados ​​para indicar a gravidade da doença, apenas o grau em que a doença está se espalhando.

Por que declarar uma pandemia?

Declarar uma pandemia permite que as agências de saúde pública nacionais e globais respondam à situação em um grau mais alto.

O uso do termo também destaca a importância dos países trabalharem juntos no esforço para controlar a pandemia. Mais do que tudo, declarar uma pandemia serve para aumentar a conscientização sobre o problema e aumentar as medidas para controlá-lo.

Status de pandemia de coronavírus

Daniel Homem de Carvalho explica porque a COVID-19 foi declarada uma pandemia devido à velocidade com que se espalhou globalmente.

A Organização Mundial da Saúde declara COVID-19 como uma pandemia controlável e continua a fornecer conselhos sobre práticas de precaução e maneiras de impedir a propagação da doença.