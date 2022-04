Algar Telecom lança nova solução de cibersegurança

Além de relatórios detalhados globais e alertas imediatos de ameaças, o SIEM também conta com suporte full time de especialistas

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, apresenta o Security Information and Event Management (SIEM), uma solução de resposta rápida destinada a governos e grandes empresas que centraliza o monitoramento de todos os sistemas de cibersegurança em uma mesma plataforma. Com este olhar integrado, é possível detectar comportamentos suspeitos em diferentes esferas de segurança.

Entre as funcionalidades da nova solução estão o monitoramento global dos eventos e dispositivos de segurança, a identificação de ataques e infrações em andamento, funcionalidade de correlacionamento dos eventos obtidos de múltiplos dispositivos e aplicações, a visualização de relatórios detalhados globais e análises de ameaças e vulnerabilidades, com suporte full time de especialistas.

SIEM

“O SIEM permite uma visão detalhada de todo o ambiente monitorado para auxiliar na tomada de ação. A sua chegada no nosso portfólio de segurança oferece uma saída aos clientes para uma de suas maiores dores, os ataques cibernéticos, evitando acessos indevidos com inteligência. Além disso, a solução está embarcada com uma plataforma líder de mercado operada em parceria com iT.eam, uma empresa que está no mercado de consultoria e soluções em tecnologia há mais de 15 anos. Com isso, já utiliza o que há de melhor em tecnologias líderes do cenário mundial, uma parceria de sucesso com a Algar Telecom para proporcionar uma atuação de confiança”, explica Iuri Mendonça, Diretor Corporativo da Algar Telecom.

O lançamento amplia o portfólio da Algar Telecom de soluções integradas em TI e Telecom para o segmento corporativo. Além do SIEM, a companhia oferece também produtos como o SD-WAN Super Seguro, que faz a virtualização de redes e o monitoramento do tráfego de forma segura, e o Endpoint Gerenciado Vision MEDR, que garante a segurança para o trabalho remoto, acabando com a vulnerabilidade aos ataques de hackers.

O Brasil foi o 5º maior alvo de crimes digitais no mundo em 2021, com 54 crimes virtuais registrados por minuto, segundo pesquisa feita pela consultoria alemã Roland Berger. Estimativas da plataforma de segurança digital BugHunt também apontam que 26% das empresas do país sofreram ataques cibernéticos no ano.

Algar Telecom

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, possui um amplo portfólio com soluções de Telecom e TI para atender clientes corporativos (B2B) e do varejo (B2C). A companhia oferece internet por fibra óptica em ultravelocidade, celular de qualidade, serviços de voz, dados, e TI, incluindo serviços de cloud e de segurança de redes, além de sistemas de gestão para pequenas empresas.

Com 68 anos de mercado, possui uma moderna infraestrutura, suportada por uma rede de 115 mil km de fibra óptica que serve, atualmente, mais de 370 cidades, em 16 estados do Brasil e no Distrito Federal. Para todos esses locais, a empresa investe em um atendimento personalizado, consultivo e eficaz para entregar cada vez mais qualidade aos clientes.

Companhia aberta, não listada em bolsa desde 2007, a Algar Telecom se compromete com as melhores práticas de governança corporativa. São mais de 4,5 mil associados – como são chamados os colaboradores da empresa – comprometidos em manter um relacionamento próximo com seus clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadoras.

Imagem de Darwin Laganzon por Pixabay