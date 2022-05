Por diferentes gerações, famílias constroem suas trajetórias profissionais na Suzano

A Unidade de Jacareí, em São Paulo, reúne em sua história diferentes gerações da mesma família

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, destaca na semana em que é celebrado o Dia Internacional da Família (15) a trajetória de gerações de colaboradores(as) que contribuem com a história da companhia.

“Aqui na Suzano temos a diversidade e a inclusão como premissas para evoluir e ser uma empresa melhor a cada dia. Por isso, valorizamos também a atuação de diferentes gerações, pois acreditamos que cada pessoa é um mundo de possibilidades e um time mais diverso amplia a capacidade de compreender e responder as demandas do mercado e da sociedade”, afirma a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Rachel Velloso.

Legado da família Santos

Um exemplo desse legado é a família Santos. Pai, filho e neto conquistaram seus espaços profissionais na Unidade Jacareí (SP). Tudo começou em 1970 com Sergio Paula dos Santos, pai de Renato Santos e avô de Felipe, que trabalhou na Papel Simão, fábrica que foi adquirida pela companhia.

A inspiração para Renato começar a trabalhar na empresa surgiu após acompanhar a trajetória de seu pai – já são 34 anos de atuação. “Meu pai atuou na empresa por 20 anos, era operador na máquina nove de papel. A dedicação dele me inspirou”, comenta.

Renato é consultor de Manutenção e o filho, Felipe, é operador assistente na área de Preparo da Madeira. Ele se inspirou nos exemplos do pai e do avô para se capacitar e começar sua vida profissional na Suzano.

Em família, eles costumam reforçar boas práticas e incentivar um ao outro em novos desafios. “Dizer que três gerações da minha família fazem parte da empresa é muito gratificante. O futuro abriu portas diferentes para nós em relação às funções, porém, nos direcionando para o mesmo caminho: fazer parte da família Suzano”, diz Renato.

