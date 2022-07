Walter Schalka, presidente da Suzano, é eleito CEO do ano pela Fastmarkets RISI

É a sétima vez que o executivo é homenageado desde que assumiu a posição na companhia, em 2013

Walter Schalka, Presidente da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, é eleito pela sétima vez o melhor CEO do setor de papel e celulose da América Latina. A premiação conferida pela Fastmarkets RISI, maior provedora de informações da indústria global de produtos florestais, é realizada a partir da análise de um grupo de avaliadores incluindo analistas e especialistas do setor.

De acordo com a consultoria, mesmo diante de períodos de extrema volatilidade, a Suzano conseguiu navegar muito bem durante a pandemia, entregando bons resultados, além de expandir seus negócios com a aprovação do Projeto Cerrado.

Fastmarkets RISI

“Receber o reconhecimento da Fastmarkets RISI em um ano tão desafiador, mas ao mesmo tempo com muitas conquistas, representa um reconhecimento externo ao trabalho engajado de cada um dos mais de 37 mil colaboradores diretos e indiretos da Suzano. O Projeto Cerrado é um de muitos outros que nos sentimos orgulhosos em dar andamento, pois além de ser um avanço importante na nossa estratégia de negócios, tem papel relevante nas frentes ambiental e social, afirma Schalka. “Estamos comprometidos com o processo de transformação, nos moldando e aprimorando cada vez mais para poder continuar transformando o mundo a partir da árvore’’.

Walter Schalka

Walter Schalka é engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP). O executivo possui cursos de especialização e aperfeiçoamento nos Institutos IMD (Suíça) e Harvard (EUA). Antes de ingressar na Suzano, onde liderou movimentos importantes como o ingresso da empresa no Novo Mercado, o início de operações no segmento de Bens de Consumo e a fusão com a Fibria, Schalka passou por Citibank, Grupo Maepar, Dixie Lalekla, Grupo Dixie Toga e Votorantim Cimentos.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br