Pier anuncia cobertura contra roubo e furto para aparelhos Motorola G8 e MotoOne em todo Brasil

Insurtech amplia a cobertura para novos aparelhos motivada pela demanda de clientes. Objetivo é conquistar 1000 novos membros de Motorola até o final do ano.

De olho na demanda do mercado por seguro de celulares para aparelhos Motorola, a Pier, insurtech brasileira que oferece seguros para celulares e automóveis, anuncia a nova oferta de cobertura para aparelhos Motorola G8 e MotoOne para todo o Brasil. A Motorola é, segundo dados da Statcounter, responsável por mais de 22% do share do mercado brasileiro e as linhas Motorola G8 e MotoOne estão entre os modelos mais vendidos.

Lucas Prado cofundador da Pier

A expansão de novos modelos e linhas ocorre fundamentada em estudos de mercado que levaram em consideração share de mercado, decisões e mudanças estratégicas das fabricantes, potencial de vendas, além de uma lista de espera com solicitações de 5 mil usuários Motorola para se tornarem futuros membros. “Nosso objetivo de atender cada vez mais rápido aos pedidos de nossa comunidade, que já conta com uma lista de espera de 400 pessoas para esses modelos”, conta Lucas Prado, cofundador da Pier.

Motorola G8 e MotoOne

Os valores dos seguros para os novos modelos variam entre R$14 e R$66 por mês e são definidos a partir do modelo, memória do celular e da opção de plano escolhida. Ambos os planos oferecem reembolso para roubo, furto simples e qualificado. No plano Econômico o reembolso é de 80% do valor de um modelo seminovo e no Premium o reembolso é de 100% do valor de um modelo seminovo. O seguro é válido para aparelhos novos e seminovos, pois o modelo de negócio da Pier permite cobrir aparelhos independente de quando eles tenham sido comprados, e onde, se foi no exterior ou dentro do Brasil.

Desde que foi lançada, a insurtech priorizou o atendimento para clientes Apple e Samsung, pois sempre foram as linhas mais pedidas pelas pessoas. Dados da Statcounter mostram que, quando somadas, as duas marcas representam mais de 58% do share de fabricantes no Brasil. “Somos muito comprometidos em entregar experiência e, por isso, a gente não lança todos os modelos de uma vez. Gostamos de aprender para ter segurança na hora de levar um produto para o mercado. E agora nos sentimos prontos para fortalecer ainda mais os laços com usuários de Motorola”, conta Prado.

Xiaomi

A Pier tem planos de ampliar nossa cobertura para modelos da Xiaomi em breve e está sempre de olho no mercado em relação às demais fabricantes.

Pier

Lançada em 2018 pelos empreendedores Igor Mascarenhas, Lucas Prado e Rafael Oliveira, a Pier, insurtech (empresa de tecnologia que oferece seguros) brasileira nasceu com o objetivo de mudar a relação das pessoas com as seguradoras. A proposta é oferecer seguro por assinatura mensal, de forma descomplicada, rápida e transparente, usando uma estrutura tecnológica de dados robusta que automatiza processos e atua diretamente na função antifraude. A contratação é feita pelo próprio cliente, sem intermediários, 100% on-line e os planos flexíveis permitem que o cliente possa contratar seguros mensais, além de escolher o tipo do plano, não há carência e não é cobrado franquia para o momento de roubo ou furto. A Pier já pagou mais de 4,3 milhões de reais em reembolso de celulares. Mais informações em https://www.pier.digital/.